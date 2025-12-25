В России добыли два алмаза, похожих на елочные игрушки

В преддверии новогодних праздников добытчики АЛРОСЫ сделали необычную находку в Архангельской области. На обогатительной фабрике «Севералмаз» извлечены два алмаза причудливой формы, которые компания сравнила с новогодними украшениями.

Один из камней, весом свыше 17 карат, имеет форму, напоминающую елочный шар. Второй, весом 2,7 карата, вызвал ассоциации с образом щенка. Главный геолог «Севералмаза» Илья Зезин отметил, что месторождение, состоящее из шести кимберлитовых трубок с запасами более 250 млн тонн алмазоносной руды, отличается уникальными характеристиками.

По его словам, алмазы, добываемые здесь, часто имеют округлые формы и большое количество граней, что выделяет их среди камней, найденных в других регионах. Зезин также подчеркнул, что «Севералмаз» известен находками алмазов редких форм и цветов.

Ранее в АЛРОСА раскрыли, когда в мире закончатся алмазы. По данным компании, экономически рентабельных запасов алмазов в 1,8 млрд карат хватит на 20 лет, если их добыча будет составлять 90 млн карат каждый год.