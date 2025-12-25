Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 13:29

В России добыли два алмаза, похожих на елочные игрушки

АЛРОСА добыла в Архангельской области два похожих на елочные игрушки алмаза

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В преддверии новогодних праздников добытчики АЛРОСЫ сделали необычную находку в Архангельской области. На обогатительной фабрике «Севералмаз» извлечены два алмаза причудливой формы, которые компания сравнила с новогодними украшениями.

Один из камней, весом свыше 17 карат, имеет форму, напоминающую елочный шар. Второй, весом 2,7 карата, вызвал ассоциации с образом щенка. Главный геолог «Севералмаза» Илья Зезин отметил, что месторождение, состоящее из шести кимберлитовых трубок с запасами более 250 млн тонн алмазоносной руды, отличается уникальными характеристиками.

По его словам, алмазы, добываемые здесь, часто имеют округлые формы и большое количество граней, что выделяет их среди камней, найденных в других регионах. Зезин также подчеркнул, что «Севералмаз» известен находками алмазов редких форм и цветов.

Ранее в АЛРОСА раскрыли, когда в мире закончатся алмазы. По данным компании, экономически рентабельных запасов алмазов в 1,8 млрд карат хватит на 20 лет, если их добыча будет составлять 90 млн карат каждый год.

Алроса
алмазы
Архангельская область
алмазодобытчики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Десятки артистов снялись в шоу «VK ПОД ШУБОЙ»
«Знаковое выступление»: политолог о словах сына Байдена про Украину
В Госдуме оценили идею об исключении детей из школ за нападения на учителей
Китай пригрозил США ответными мерами за повышение пошлин
В Петербурге грядут перебои с интернетом в Новый год
Песков раскрыл, с кем Путин проведет международный телефонный разговор
«Чебурашка 2» — прорыв или провал: что известно, побьет ли рекорд в прокате
В Кремле усомнились в адекватности Зеленского после его заявлений
В Кремле раскрыли подробности встречи Путина с бизнесменами
«Некультурно и озлобленно»: Песков о рождественском обращении Зеленского
Дагестанский боец ММА четыре часа калечил связанную подругу
Путин поздравил Трампа с Рождеством
Шохин раскрыл позицию Путина по спору между банками и маркетплейсами
«Не от хорошей жизни»: политолог ответил, почему сын Байдена критикует Киев
Онищенко раскрыл, отменят ли массовые мероприятия на Новый год из-за гриппа
Сомнолог ответила, кому полезно спать в обеденный перерыв
Китай призвал бороться с возрождением в Японии опасной идеологии
Переспавшая с тысячей мужчин порномодель публично оскорбила флаг Индонезии
«Нужно больше»: Трамп рассказал, какие кадры необходимо привлечь в США
В России добыли два алмаза, похожих на елочные игрушки
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом
Семья и жизнь

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.