В России добыли редчайший особо крупный алмаз В Архангельской области добыли алмаз весом более 228 карат

Уникальный алмаз ювелирного качества весом 228,62 карата добыли на месторождении имени Владимира Гриба в Архангельской области, сообщили в пресс-службе компании «АГД Даймондс». Камень стал первым особо крупным кристаллом, найденным в 2026 году.

13 февраля 2026 года на горно-обогатительном комбинате им. В. Гриба был добыт алмаз ювелирного качества весом 228,62 карата и размером 50,5х30,6х18,6 мм. Данный кристалл стал первым особо крупным (свыше 50 карат) алмазом, добытым в этом году, и 52-м уникальным камнем, извлеченным на месторождении, — сказано в сообщении.

Гендиректор компании Михаил Баков рассказал, что после предварительной классификации специалисты отнесли кристалл ко второму типу алмазов с минимальным содержанием азота. Эта разновидность встречается крайне редко и составляет менее 1% от всех природных алмазов.

Баков выразил надежду, что до конца отработки месторождения будет добыто еще много уникальных камней. Он также отметил, что компания ведет активные поиски новых коренных месторождений в Архангельской области, чтобы восполнять минерально-сырьевую базу региона.

Ранее американец Джеймс Уорд нашел коричневый алмаз весом 2,09 карата во время семейной поездки в парк «Кратер алмазов» в штате Арканзас. Стоимость драгоценного камня оценивается примерно в 12 тыс. фунтов стерлингов (1,3 млн рублей).