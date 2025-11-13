Финэксперт оценил выгоду от инвестиций в бриллианты Финэксперт Калачев: на инвестициях в бриллианты крайне сложно заработать

На инвестициях в бриллианты крайне сложно заработать, заявил «Финансам Mail» финансовый аналитик Алексей Калачев. По его словам, это возможно лишь в том случае, если цены на этот драгоценный камень начнут восстанавливаться, а рубль — снижаться к доллару.

Не разделяю оптимизма по поводу инвестиций в бриллианты. Если посмотреть на IDEX DIAMOND INDEX — один из основных индексов мирового алмазного рынка, то картина говорит скорее о продолжающемся кризисе рынка, — высказался Калачев.

Он уточнил, что за полгода индекс бриллиантового набора снизился на 9% в долларах и 8,5% в рублях. Основные риски вложений в бриллианты связаны не только с нестабильностью цен, но и с низкой ликвидностью.

Продать приобретенные бриллианты зачастую возможно лишь со скидкой. При этом разница между стоимостью покупки и продажи может быть столь существенной, что полностью нивелирует потенциальный доход при недостаточном росте цены.

