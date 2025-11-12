Инвестиции в недвижимость России резко сократились Forbes: инвестиции в недвижимость России за три квартала снизились на 20%

Объем инвестиций в недвижимость по итогам первых девяти месяцев 2025 года по сравнению с тем же периодом прошлого года снизился на 20% — до 633 млрд рублей, заявили эксперты консалтинговой компании CORE.XP. Уточняется, что неравномерное сокращение наблюдалось практически во всех направлениях, передает Forbes.

Вложения в коммерческую недвижимость с января по август 2025 года уменьшились на 7%, до 508 млрд рублей. А вот с площадками под жилье ситуация еще более выраженная: зафиксировано снижение за первые три квартала — 50%, до 125 млрд рублей против 249 млрд рублей за аналогичный период прошлого года.

Ранее председатель комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что жилищная проблема в России не решится без государственного социального жилья. По ее данным, сейчас бюджет ипотеки по программе «Молодая семья» можно сравнить с манной кашей из русской народной сказки «Лиса и журавль».

Тем временем экономист Олег Вьюгин заявил, что покупка квартиры в период с 2025 по 2026 год будет более выгодной для представителей среднего класса. Он отметил, что расширение жилья будет способствовать получению прибыли от инвестиций в материальные объекты.