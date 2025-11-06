Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 15:41

Останина предложила советский способ решить проблему ипотечного «ярма»

Останина назвала ипотеку ярмом и призвала строить соцжилье для молодых семей

Нина Останина Нина Останина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Жилищная проблема в России не решится без государственного социального жилья, заявила председатель комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина на пресс-конференции. По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, сейчас бюджет ипотеки по программе «Молодая семья» можно сравнить с манной кашей из русской народной сказки «Лиса и журавль».

Ипотека — это и все равно в любом случае ярмо. Это ярмо. Ипотека, какой бы льготной она ни была, недоступна для молодой семьи, — подчеркнула Останина.

Депутат призвала перестать кормить строительные компании и банки. По словам Останиной, они «никогда не нажрутся», а их доходы она сочла баснословными.

Поэтому для меня все-таки необходимо вернуться к строительству социального жилья, к очереди. Пусть это будут молодые специалисты. Это будет мотивация: «Я окончил вуз, вот сразу через два-три года, как в советские годы, я получу это жилье социальное», — отметила она.

Ранее стало известно, что объем выданной ипотеки в России снизился на 33,5% за девять месяцев текущего года по сравнению с соответствующим периодом прошлого. Речь идет о сумме в 2,59 трлн рублей. При этом объем выданной ипотеки в сентябре составил 399,2 млрд рублей, а средний размер выдаваемого кредита в указанном месяце достиг 5 млн рублей (+3,6% к августу 2025-го).

Нина Останина
ипотека
жилье
проблемы
Госдума
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог объяснила, что на самом деле стоит за материальными ссорами
Пелоси покинула Конгресс США
Появились подробности, как труп в ковре оказался около подъезда
В нашумевших куклах обнаружили опасный химикат
В санатории развернулась страшная трагедия со смертью двухлетней девочки
В ОП России объяснили, зачем Зеленский наградил бойцов ВСУ с шевронами СС
Шеремет назвал позорным заявление Рютте о долгом конфликте с Россией
Путин дал совет юным фигуристам
Участникам массовой драки в Москве предъявили обвинения
Западу объяснили, как Россия ответит на акт ядерного терроризма на ЗАЭС
Российские школьники подсели на наркотик из Азии? О чем речь, опасные орехи
Невменяемый парень с друзьями изнасиловал школьницу и отправился на лечение
Шарлотка по-советски: рецепт воздушного яблочного пирога
Адвокат объяснил, что грозит кинотеатру Хакасии после ожогов глаз зрителей
Экс-глава регионального Минздрава добилась УДО
Какие новые фильмы смотреть на неделе 6–12 ноября в кино и на платформах
Появились кадры с Путиным на тренировке по фигурному катанию
ВСУ «фарцуют» и огребают под Красноармейском: новости СВО на вечер 6 ноября
Останина предложила учредить звание «отец-герой» для многодетных мужчин
Психоаналитик назвала наиболее частые причины женских измен
Дальше
Самое популярное
Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября
Россия

Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября

Все смешиваю за 5 минут — и в духовку: обалденная курочка с овощами в рукаве — готовится сама, вы отдыхаете
Общество

Все смешиваю за 5 минут — и в духовку: обалденная курочка с овощами в рукаве — готовится сама, вы отдыхаете

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.