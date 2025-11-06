Останина предложила советский способ решить проблему ипотечного «ярма»

Жилищная проблема в России не решится без государственного социального жилья, заявила председатель комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина на пресс-конференции. По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, сейчас бюджет ипотеки по программе «Молодая семья» можно сравнить с манной кашей из русской народной сказки «Лиса и журавль».

Ипотека — это и все равно в любом случае ярмо. Это ярмо. Ипотека, какой бы льготной она ни была, недоступна для молодой семьи, — подчеркнула Останина.

Депутат призвала перестать кормить строительные компании и банки. По словам Останиной, они «никогда не нажрутся», а их доходы она сочла баснословными.

Поэтому для меня все-таки необходимо вернуться к строительству социального жилья, к очереди. Пусть это будут молодые специалисты. Это будет мотивация: «Я окончил вуз, вот сразу через два-три года, как в советские годы, я получу это жилье социальное», — отметила она.

Ранее стало известно, что объем выданной ипотеки в России снизился на 33,5% за девять месяцев текущего года по сравнению с соответствующим периодом прошлого. Речь идет о сумме в 2,59 трлн рублей. При этом объем выданной ипотеки в сентябре составил 399,2 млрд рублей, а средний размер выдаваемого кредита в указанном месяце достиг 5 млн рублей (+3,6% к августу 2025-го).