Объем выдачи ипотеки рухнул в России В России объем выдачи ипотеки уменьшился на 33,5% за девять месяцев

Объем выданной ипотеки в России снизился на 33,5% за девять месяцев текущего года по сравнению с соответствующим периодом прошлого — речь идет о сумме в 2,59 трлн рублей, с такими данными можно ознакомиться в исследовании Frank RG. Объем выданной ипотеки в сентябре равнялся 399,2 млрд рублей. Средний размер выдаваемого кредита в указанном месяце составил 5 млн рублей (+3,6% к августу 2025-го).

Всего за девять месяцев 2025 года было выдано ипотечных кредитов на 2,59 трлн рублей, что на 33,5% ниже, чем за аналогичный период 2024 года, — сказано в сообщении.

Ранее аналитик Инна Солдатенкова заявила, что для оформления ипотеки нужно зарабатывать минимум 136 тыс. рублей в месяц. В этом случае речь идет о вторичном жилье.

До этого риелтор и эксперт по недвижимости Наталья Перескокова рассказала, что цены на вторичное жилье на 80% ниже стоимости квартир в новостройках из-за отсутствия льготной ипотеки. Она отметила, что у собственников вторичного жилья при продаже нет возможности пользоваться различными маркетинговыми инструментами, например рассрочкой.