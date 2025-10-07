Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Назван минимальный доход для получения ипотеки в 2025 году

Аналитик Солдатенкова: для ипотеки нужно зарабатывать минимум 136 тыс. рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для того чтобы взять ипотеку, нужно зарабатывать минимум 136 тыс. рублей в месяц, заявила агентству «Прайм» руководитель направления экспертной аналитики финансового маркетплейса «Банки.ру» Инна Солдатенкова. В этом случае речь идет о вторичном жилье.

Примерный уровень ежемесячного дохода потенциального заемщика либо семьи должен составлять <…> не менее 136 тысяч рублей для вторички, — сказала Солдатенкова.

Аналитик отметила, что в случае с первичным жильем ежемесячный доход должен быть не менее 191 тыс. рублей. При этом при оформлении семейной ипотеки человек должен зарабатывать около 68 тыс. рублей для первички и 44,4 тыс. рублей для вторички.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что продажа ипотечной недвижимости возможна исключительно при наличии согласия банка. По его словам, данные ограничения вытекают из положений закона об ипотеке и норм, касающихся залоговых обязательств.

До этого эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута заявил, что средства, накопленные через альтернативные ипотеке строительные сберегательные кассы, могут потерять свою ценность. Он отметил, что для успешного внедрения европейской системы необходимо, чтобы государство обеспечивало защиту вкладов.

