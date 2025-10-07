Назван минимальный доход для получения ипотеки в 2025 году

Для того чтобы взять ипотеку, нужно зарабатывать минимум 136 тыс. рублей в месяц, заявила агентству «Прайм» руководитель направления экспертной аналитики финансового маркетплейса «Банки.ру» Инна Солдатенкова. В этом случае речь идет о вторичном жилье.

Примерный уровень ежемесячного дохода потенциального заемщика либо семьи должен составлять <…> не менее 136 тысяч рублей для вторички, — сказала Солдатенкова.

Аналитик отметила, что в случае с первичным жильем ежемесячный доход должен быть не менее 191 тыс. рублей. При этом при оформлении семейной ипотеки человек должен зарабатывать около 68 тыс. рублей для первички и 44,4 тыс. рублей для вторички.

