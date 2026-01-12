В ДНР заявили об изменении позиций на юго-востоке Константиновки Пушилин заявил о широком охвате Константиновки российскими войсками

Российские войска совершили «широкий охват» Константиновки, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, на ряде направлений зафиксировано улучшение тактических позиций.

Константиновское направление мы также видим, широкий охват. Мы видим, что есть определенного рода успехи в юго-восточной части Константиновки, — сказал Пушилин.

Кроме того, глава ДНР заявил об улучшении обстановки в направлении Святогорска в районе Дробышева. По его словам, схожая ситуация наблюдается и в районах Красного Лимана и Северска.

Ранее историк войск ПВО и военный эксперт Юрий Кнутов выразил мнение, что в 2026 году у российской армии могут появиться возможности для масштабного наступления на южном направлении, включая возможное освобождение Херсона, Николаева и Одессы. Он подчеркнул, что после взятия Гуляйполя открылись оперативные возможности для продвижения в сторону Запорожья и далее к черноморскому побережью.

До этого в Минобороны сообщили, что в ходе специальной военной операции за прошедшую неделю подразделения Вооруженных сил Российской Федерации установили контроль над девятью населенными пунктами. Пять из них расположены на территории ДНР, три — в Запорожской области и один — в Харьковской области.