Юрист предупредила об ответственности за клевету в Сети Юрист Глазкова: за клевету в соцсетях предусмотрен штраф

За распространение клеветы в соцсетях можно получить штраф или реальный срок, рассказала РИАМО адвокат по семейным и жилищным спорам, член Ассоциации юристов России Ирина Глазкова. Она отметила, что для физических лиц старше 16 лет за подобное деяние предусмотрена уголовная ответственность.

Если распространитель скрывает себя, то и в таком случае его можно установить: при подаче иска необходимо обратиться в суд с запросом к Роскомнадзору. Личность нарушителя выяснят, — рассказала Глазкова.

Юрист подчеркнула, что сумма штрафа за подобное нарушение может составить до миллиона рублей. Также, по ее словам, предусмотрено лишение свободы сроком до двух лет.

Ранее юрист Илья Русяев рассказал, что введение штрафов не остановит подростков от травли сверстников. По его мнению, в первую очередь стражам правопорядка будет непросто определить, что именно следует квалифицировать как буллинг.