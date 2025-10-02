Клуб «Валдай»
02 октября 2025 в 13:05

Названы риски покупки жилья через альтернативные ипотеке стройсберкассы

Брокер Ракута: накопленные через стройсберкассы средства могут обесцениться

Накопленные через строительные сберегательные кассы средства могут обесцениться, заявил NEWS.ru ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута. По его словам, ключевым условием успешного внедрения европейской системы является обеспечение государством защиты вкладов.

Идея ввести европейский механизм строительных сберегательных касс имеет как плюсы, так и минусы. Тут главный вопрос, как все будет реализовываться, на каких условиях. Процесс накопления первоначального взноса может быть достаточно длительным, поскольку в некоторых случаях он начинается от 30%, а некоторые банки, например, по той же семейной ипотеке подняли первоначальный взнос от 40%. Думаю, в данном случае главный риск — это обесценивание накоплений из-за инфляции. Пока вкладчик копит, цены на недвижимость растут, и накопления могут обесцениваться, — подчеркнул Ракута.

Он отметил, что каждый год граждане сталкиваются с ростом цен. По его словам, в условиях увеличения НДС и стоимости бытовых товаров и логистики итоговая цена квадратного метра ложится на плечи покупателей. Брокер пояснил, что для привлечения людей в личный фонд или вклад необходимо предложить привлекательные условия, которые будут лучше, чем другие инструменты для накопления и хранения денег.

Здесь также надо понимать, насколько будут защищены денежные средства. Если государство гарантирует сохранность денежных средств, то вопросов нет. Но еще важен момент условий, потому что часто бывает такое, что деньги нужны быстро и прямо сейчас. То есть надо понимать возможность снятия этих денежных средств, какие будут условия, какой механизм. Потеряет ли человек от этого какие-то проценты, и если они будут, потеряется ли право повторно зайти в данную программу, — добавил Ракута.

Ранее депутаты Госдумы предложили создать в России систему строительных сберегательных касс по европейскому образцу в качестве альтернативы ипотеке. Инициатива принадлежит председателю партии «Справедливая Россия — За правду» Сергею Миронову.

