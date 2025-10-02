Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 октября 2025 в 10:07

В Госдуме предложили ввести альтернативу ипотеке

В Госдуме предложили ввести стройсберкассы как альтернативу ипотечным кредитам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты Госдумы хотят ввести в России европейский механизм строительных сберегательных касс, которые станут альтернативой ипотекам, сообщает ТАСС. Предложение выдвинул председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Стройсберкасса обойдется нашим гражданам в 2,5 раза дешевле, чем любая ипотека. Нужно обязательно вводить закон о строительных сберегательных кассах,заявил Миронов.

По словам Миронова, вице-премьер Марат Хуснуллин ранее поддержал предложение рассмотреть законопроект о создании стройсберкасс. Миронов уверен, что этот инструмент даст возможность гражданам накопить деньги при поддержке государства и составит здоровую конкуренцию банкам в сфере ипотеки.

Стройсберкассы — специальная кредитная организация, помогающая гражданам копить деньги по покупку жилья. В ней можно не только хранить деньги, но и получать премии от правительства для ускорения процесса. После накопления 30–50% от стоимости недвижимости вкладчик сможет получить льготный кредит на покупку по ставке не более 3%.

Ранее Госдуме предложили принять закон, который позволит изымать пустующие квартиры в пользу государства. Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский заявил, что такой простаивающей недвижимости много на севере страны и в Сибири.

ипотека
Госдума
недвижимоcть
кредиты
новостройки
