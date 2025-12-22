Россиянам рассказали, как изменились цены на новостройки в 2025 году

Россиянам рассказали, как изменились цены на новостройки в 2025 году «Циан»: цены на новостройки в крупных городах увеличились на 14%

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках крупных российских городов выросла на 14% в 2025 году, достигнув 186 тыс. рублей, передает РИА Новости со ссылкой на аналитиков «Циана». По их данным, темпы роста опережают инфляцию из-за включения банковских комиссий в цену, высокой стоимости строительства, изменений в структуре предложения и роста спроса.

В 2025 году квадратный метр в крупных городах России подорожал в среднем на 14% — темпы выше инфляции, — говорится в сообщении.

Ранее глава рейтингового агентства Марина Чекурова рассказала, что стоимость жилья в России будет снижаться вслед за уменьшением ключевой ставки. По ее мнению, этому также будет способствовать удешевление рабочей силы.

Кроме того, управляющий партнер сети агентств недвижимости «Монолит» Алексей Козлов дал прогноз о структурных изменениях на российском рынке жилья в 2026 году. По его словам, при сохранении текущей тенденции к снижению ставок по ипотеке цены на вторичное жилье начнут активно догонять стоимость новостроек, став локомотивом ценового роста.