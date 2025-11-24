День матери
Раскрыто, какое жилье в 2026 году будет дорожать быстрее всего

Риелтор Козлов: вторичка станет драйвером роста цен на рынке в 2026 году

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Рынок недвижимости России в 2026 году ожидают структурные изменения, при которых цены на вторичное жилье начнут активно «догонять» стоимость новостроек. Такой прогноз в беседе с NEWS.ru дал управляющий партнер федеральной сети агентств недвижимости «Монолит» Алексей Козлов. По его словам, при сохранении текущей тенденции к снижению ипотечных ставок именно вторичка станет локомотивом ценового роста.

При снижении рыночной ставки на ипотеку, а этот тренд очевиден, ключевым драйвером будет вторичное жилье. То есть вторичка будет подтягиваться к цене на новостройки. Но это не означает снижения стоимости новостроек — они продолжат дорожать, но темпы роста цен на вторичку будут опережающими, — сказал Козлов.

Что касается региональной динамики, то рост цен ожидается на рынке вторичного жилья по всей стране, тогда как в некоторых регионах рынок новостроек может столкнуться со стагнацией. По словам Козлова, это касается, в частности, Ростовской области и Краснодарского края.

Ранее сообщалось, что продажи квартир в новостройках крупных российских городов в октябре увеличились на 21% по сравнению с сентябрем. Согласно данным аналитической компании ЦИАН, в населенных пунктах с численностью более 500 тыс. человек было зарегистрировано 44 400 договоров купли-продажи жилой недвижимости.

