Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 11:43

Интерес россиян к квартирам в новостройках резко подскочил

ЦИАН: интерес россиян к квартирам в новостройках подскочил на 21%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Продажи квартир в новостройках крупных российских городов в октябре увеличились на 21% по сравнению с сентябрем, передают «Ведомости» со ссылкой на данные аналитической компании ЦИАН. Согласно исследованию, в населенных пунктах с численностью более 500 тыс. человек было зарегистрировано 44 400 договоров купли-продажи жилой недвижимости.

Ведущий аналитик ЦИАНа Елена Бобровская объяснила данный тренд ростом потребительского оптимизма на фоне снижения ключевой ставки. По ее мнению, существенную роль также сыграли выход на рынок владельцев депозитов и сезонные факторы.

Ранее стало известно, что в крупных городах России за последние шесть месяцев наблюдается сокращение доли малогабаритных студий. Согласно имеющимся данным, количество так называемых микроквартир уменьшилось на 8,6%. Тенденция к сокращению строительства малометражного жилья в стране сформировалась во второй половине предыдущего года после введения в Москве запрета на возведение объектов жилой недвижимости площадью меньше 28 квадратных метров.

циан
квартиры
новостройки
продажи
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянке грозит срок за ввоз сигар с Кубы
Малышева пристыдила перенесших рак гостей программы «Жить здорово!»
В ХМАО глава управления соцзащиты оказалась в СИЗО
Тела нянь до сих пор не нашли: избежит ли подозреваемый наказания?
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 21 ноября: где сбои в России
Двух бывших полицейских осудили за дерзкое похищение криптоинвестора
Российских школьников срочно эвакуировали после сообщения о бомбе
Обвиняемого в подготовке покушения на Соловьева признали невменяемым
Наступление ВС РФ на Харьков 21 ноября: бои в трубах, планы после Купянска
Водитель эвакуатора сбил подростка и скрылся с места аварии в Ленобласти
Живой пациент едва не стал жертвой трансплантологов
Заказчикам недостроенных домов в Новосибирске разрешили провести митинг
Солдат ВСУ рассказал, как попал в плен к ВС России
Медведчук оценил, может ли украинская оппозиция создать новое правительство
В Германии раскрыли план Европы по урегулированию конфликта на Украине
Диетолог перечислила продукты, укрепляющие здоровье зубов
Зумер в Краснодаре плюнул в полицейского ради ролика
И. о. вице-премьера Башкирии выслушал приговор за чашкой кофе
На VII муниципальном форуме БРИКС прошел бизнес-завтрак от NEWS.ru
Названа дата выхода на экраны финального сезона «Дома Дракона»
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!
Общество

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.