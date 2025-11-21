Интерес россиян к квартирам в новостройках резко подскочил ЦИАН: интерес россиян к квартирам в новостройках подскочил на 21%

Продажи квартир в новостройках крупных российских городов в октябре увеличились на 21% по сравнению с сентябрем, передают «Ведомости» со ссылкой на данные аналитической компании ЦИАН. Согласно исследованию, в населенных пунктах с численностью более 500 тыс. человек было зарегистрировано 44 400 договоров купли-продажи жилой недвижимости.

Ведущий аналитик ЦИАНа Елена Бобровская объяснила данный тренд ростом потребительского оптимизма на фоне снижения ключевой ставки. По ее мнению, существенную роль также сыграли выход на рынок владельцев депозитов и сезонные факторы.

Ранее стало известно, что в крупных городах России за последние шесть месяцев наблюдается сокращение доли малогабаритных студий. Согласно имеющимся данным, количество так называемых микроквартир уменьшилось на 8,6%. Тенденция к сокращению строительства малометражного жилья в стране сформировалась во второй половине предыдущего года после введения в Москве запрета на возведение объектов жилой недвижимости площадью меньше 28 квадратных метров.