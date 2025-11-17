Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Стало известно, какой тип недвижимости начал исчезать в России

«Известия»: доля микроквартир в России упала на 8,6% за последние полгода

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В крупных городах России за последние полгода сократилась доля малометражных студий, сообщают «Известия». Как пишет издание, так называемых микроквартир стало меньше на 8,6%.

Тенденция к снижению строительства малогабаритных квартир в России возникла во второй половине прошлого года после того, как в Москве запретили возводить объекты площадью менее 28 кв. м. В начале 2025-го аналогичное ограничение появилось и в Подмосковье. В будущем эта тенденция, по мнению участников рынка, затронет и регионы.

Самое заметное сокращение доли микростудий отмечается в Нижнем Новгороде, Москве, Уфе и Ростове-на-Дону. Существенных изменений в объеме малогабаритного жилья почти не наблюдается в Новосибирске, Перми, Санкт-Петербурге, Тюмени, Красноярске, Самаре и Воронеже. Позитивные изменения также намечаются в Волгограде, Челябинске, Казани и Омске.

Ранее генеральный директор компании НАТЭК Алексей Орехов застройщики начали чаще предлагать квартиры без отделки, стремясь снизить расходы на строительство. Он связал рост издержек с удорожанием материалов, логистическими сбоями и колебаниями курса, из-за которых любые изменения стоимости отделки превращаются для девелопера в риск. Кроме того, дополнительное влияние оказывает недоверие покупателей к качеству ремонта от застройщиков.

