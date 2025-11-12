Стало известно, почему в России стали чаще продавать квартиры без отделки

Застройщики стали чаще продавать квартиры без отделки, чтобы сократить затраты на строительство, заявил генеральный директор компании НАТЭК Алексей Орехов. По его словам, рост издержек обусловлен увеличением себестоимости продукции и осторожностью потребителей.
После ухода крупных иностранных поставщиков рынок отделочных материалов стал зависеть от нестабильных поставок и колебаний валютных курсов. Логистика подорожала, часть импортных товаров пришлось заменять аналогами, а их качество и сроки доставки трудно прогнозировать. Для застройщика, который фиксирует цену квартиры на момент заключения договора, любые колебания стоимости отделки превращаются в риск. В итоге компании стали сокращать издержки, исключая отделку из базового предложения, переводя ее в разряд дополнительных услуг или полностью передавая эту задачу покупателю, — пояснил Орехов.
Он отметил, что еще один важный фактор — качество ремонта, предлагаемого девелоперами. По его словам, покупатели стали более осторожными, поскольку за последние годы накопилось много жалоб на некачественные материалы, неровные стены и однообразные решения. Бизнесмен подчеркнул, что многие клиенты предпочитают делать ремонт под свои потребности, даже если это требует дополнительных затрат времени и денег.
Рост стоимости самих ремонтных работ также влияет на решение. По данным профильных компаний, расходы на отделку за последние два года выросли на 15–25%. На массовом рынке такая тенденция постепенно становится нормой. Если раньше квартира без отделки считалась скорее экономвариантом, теперь она воспринимается как универсальная основа для индивидуальных решений. Девелоперы получают меньше рисков, покупатели — больше свободы в выборе стиля и материалов, — заключил Орехов.
