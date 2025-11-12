Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 09:05

Стало известно, почему в России стали чаще продавать квартиры без отделки

Бизнесмен Орехов: квартиры продают без отделки из-за издержек при строительстве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Застройщики стали чаще продавать квартиры без отделки, чтобы сократить затраты на строительство, заявил генеральный директор компании НАТЭК Алексей Орехов. По его словам, рост издержек обусловлен увеличением себестоимости продукции и осторожностью потребителей.

После ухода крупных иностранных поставщиков рынок отделочных материалов стал зависеть от нестабильных поставок и колебаний валютных курсов. Логистика подорожала, часть импортных товаров пришлось заменять аналогами, а их качество и сроки доставки трудно прогнозировать. Для застройщика, который фиксирует цену квартиры на момент заключения договора, любые колебания стоимости отделки превращаются в риск. В итоге компании стали сокращать издержки, исключая отделку из базового предложения, переводя ее в разряд дополнительных услуг или полностью передавая эту задачу покупателю, — пояснил Орехов.

Он отметил, что еще один важный фактор — качество ремонта, предлагаемого девелоперами. По его словам, покупатели стали более осторожными, поскольку за последние годы накопилось много жалоб на некачественные материалы, неровные стены и однообразные решения. Бизнесмен подчеркнул, что многие клиенты предпочитают делать ремонт под свои потребности, даже если это требует дополнительных затрат времени и денег.

Рост стоимости самих ремонтных работ также влияет на решение. По данным профильных компаний, расходы на отделку за последние два года выросли на 15–25%. На массовом рынке такая тенденция постепенно становится нормой. Если раньше квартира без отделки считалась скорее экономвариантом, теперь она воспринимается как универсальная основа для индивидуальных решений. Девелоперы получают меньше рисков, покупатели — больше свободы в выборе стиля и материалов, — заключил Орехов.

Ранее строительный эксперт Федор Васильев предупредил о возможных нарушениях авторских прав при использовании дизайн-проектов с маркетплейсов. По его словам, для достижения высокого качества работы лучше потратить дополнительные средства и обратиться к профессионалам.

застройщики
квартиры
россияне
Россия
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
