Россиянам назвали товар, который нужно осторожно покупать на маркетплейсах

Использование дизайн-проекта с маркетплейса может привести к нарушению авторских прав, заявил NEWS.ru строительный эксперт, гендиректор компании «Главснаб» Федор Васильев. По его словам, для получения качественного результата лучше переплатить и доверить работу профессионалам.

Если набрать в поиске маркетплейсов слово «дизайн-проект», откроется целая витрина готовых решений: планировки домов, визуализации кухонь, проекты гостиных и ванных комнат. Цены — от 600 до 800 рублей. На первый взгляд кажется заманчиво: скачал файл — и строй или делай ремонт. Но есть нюанс — авторские права. Не все продавцы действительно владеют проектами, которые выкладывают. Часто это переработанные или просто скопированные материалы. Покупатель, сам того не зная, может стать пользователем чужого интеллектуального труда, — отметил Васильев.

Он уточнил, что создание дизайн-проекта в традиционной студии обходится дорого — от десятков тысяч рублей и выше. По его словам, архитектор или дизайнер измеряет помещение, изучает коммуникации, согласовывает расположение мебели и проверяет, где проходят трубы и электропроводка. Эксперт пояснил, что в стоимость входят не только визуализация проекта, но и рабочие чертежи, расчеты материалов, выбор освещения и цветовой гаммы.

На маркетплейсах продавцами таких файлов часто выступают компании, далекие от архитектуры. Среди них можно встретить магазины водостоков, труб и комплектующих для кровли. Они размещают готовые файлы, не имея лицензии на проектную деятельность. Формально это не запрещено: покупатель приобретает цифровой контент, а не строительную документацию. Но с точки зрения закона и здравого смысла такой файл не может служить основой для строительства или капитального ремонта, — добавил Васильев.

Он подчеркнул, что подобные проекты могут служить отправной точкой для тех, кто ищет вдохновение для создания своего будущего дома. Однако, по мнению эксперта, воспринимать их как готовое решение было бы рискованно. Васильев заключил, что каждый проект должен быть адаптирован под конкретное пространство, с учетом его особенностей и потребностей конкретных людей.

Ранее дизайнер Наталья Веденова заявила, что при ремонте не стоит экономить на мебели, поскольку дешевая мебель быстро выходит из строя, на ней появляются дефекты, такие как отслойки и перекосы. По ее мнению, желание сэкономить может обернуться еще большими затратами в будущем.