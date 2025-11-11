Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
11 ноября 2025 в 05:20

Россиянам назвали товар, который нужно осторожно покупать на маркетплейсах

Бизнесмен Васильев: дизайн-проект с маркетплейса может нарушить авторское право

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Использование дизайн-проекта с маркетплейса может привести к нарушению авторских прав, заявил NEWS.ru строительный эксперт, гендиректор компании «Главснаб» Федор Васильев. По его словам, для получения качественного результата лучше переплатить и доверить работу профессионалам.

Если набрать в поиске маркетплейсов слово «дизайн-проект», откроется целая витрина готовых решений: планировки домов, визуализации кухонь, проекты гостиных и ванных комнат. Цены — от 600 до 800 рублей. На первый взгляд кажется заманчиво: скачал файл — и строй или делай ремонт. Но есть нюанс — авторские права. Не все продавцы действительно владеют проектами, которые выкладывают. Часто это переработанные или просто скопированные материалы. Покупатель, сам того не зная, может стать пользователем чужого интеллектуального труда, — отметил Васильев.

Он уточнил, что создание дизайн-проекта в традиционной студии обходится дорого — от десятков тысяч рублей и выше. По его словам, архитектор или дизайнер измеряет помещение, изучает коммуникации, согласовывает расположение мебели и проверяет, где проходят трубы и электропроводка. Эксперт пояснил, что в стоимость входят не только визуализация проекта, но и рабочие чертежи, расчеты материалов, выбор освещения и цветовой гаммы.

На маркетплейсах продавцами таких файлов часто выступают компании, далекие от архитектуры. Среди них можно встретить магазины водостоков, труб и комплектующих для кровли. Они размещают готовые файлы, не имея лицензии на проектную деятельность. Формально это не запрещено: покупатель приобретает цифровой контент, а не строительную документацию. Но с точки зрения закона и здравого смысла такой файл не может служить основой для строительства или капитального ремонта, — добавил Васильев.

Он подчеркнул, что подобные проекты могут служить отправной точкой для тех, кто ищет вдохновение для создания своего будущего дома. Однако, по мнению эксперта, воспринимать их как готовое решение было бы рискованно. Васильев заключил, что каждый проект должен быть адаптирован под конкретное пространство, с учетом его особенностей и потребностей конкретных людей.

Ранее дизайнер Наталья Веденова заявила, что при ремонте не стоит экономить на мебели, поскольку дешевая мебель быстро выходит из строя, на ней появляются дефекты, такие как отслойки и перекосы. По ее мнению, желание сэкономить может обернуться еще большими затратами в будущем.

советы
ремонт
дизайн
маркетплейсы
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам объяснили, почему не стоит бояться психиатров
Русские корни, встреча с Путиным, помощь Украине: как живет Ди Каприо
«Все на своих двоих»: штурмовик раскрыл тайну освобождения Рыбного
К чему снится потеря зубов: опасные перемены и советы экспертов
Губернатор сообщил о последствиях атаки БПЛА на Саратовскую область
Врач рассказала, из каких продуктов кальций усваивается хуже всего
В Словакии озвучили, что повлияет на затягивание украинского конфликта
Россиянам назвали товар, который нужно осторожно покупать на маркетплейсах
Назван новый геополитический союзник США
Цветы на балконе осенью: какие сорта выбрать, сколько нужно света и тепла
Военэксперт ответил, на каких целях стоит сосредоточиться российской армии
Самойлова раскрыла детали брачного договора с Джиганом
Психолог предупредила об опасности распродаж в «черную пятницу»
Трамп пообещал снизить давление на российского союзника
Финэксперт назвала простой способ сэкономить при планировании отпуска
Россиянам объяснили, какой объем дров нужно заготавливать на зиму
Очевидцы сообщили о серии взрывов над Саратовом и Энгельсом
Атака ВСУ на Саратовскую область 11 ноября: повреждения, что известно
Врач раскрыл пугающие факты о составе мясной колбасы
Ряд штрафов в России могут многократно увеличить
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.