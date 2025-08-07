Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 14:32

«Запретить строительство этих живопырок»: Милонов раскритиковал студии

Депутат Милонов призвал запретить строительство квартир-студий

Виталий Милонов Виталий Милонов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал квартиры-студии «живопырками» (тесное помещение или заведение с большим скоплением посетителей). В частности, заместитель председателя комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства в мессенджере Telegram призвал запретить их строительство.

Хрущев даже до такого не додумался <...>. Ну какая же семья тут может жить? Запретить строительство этих живопырок, — возмутился депутат.

По данным аналитического центра ДОМ.РФ, за последнюю неделю июля и в начале августа средневзвешенная ставка по рыночной ипотеке на новостройки и на вторичном рынке снизилась до 23,05% годовых. В ряде банков она опустилась ниже 20% годовых. В частности, 5 августа о снижении ставок на два процентных пункта заявили ВТБ и банк «Санкт-Петербург».

До этого Милонов заявил, что желание бизнесмена Германа Стерлигова создать рынок рабов является барством. По его словам, подобные мысли возникают, если жить ни в чем себе не отказывая. Парламентарий также призвал не называть Стерлигова христианином.

Виталий Милонов
критика
студии
строительство
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСМ Москва — Петербург станет частью московского метро
В ООН выступили с важным заявлением по встрече Путина и Трампа
Озвучен многомиллионный гонорар группы «Винтаж» за концерт в Дубае
Хирург назвала одну деталь на коже, указывающую на рак
Военэксперт раскрыл, кто спровоцирует следующий конфликт в Европе
В зоопарке Перми старого медведя трижды ударило током
Маленький мальчик случайно «арестовал» маму
Оставят жен без всего? Смогут ли Дибров и любовник его жены отстоять детей
Военэксперт заявил о растущем количестве дезертиров в ВСУ
Назван топ-5 главных покупателей российской рыбы
Российский курорт ожидают мощные дожди и морские смерчи
Мужчина победил рак и выиграл 100 млн рублей в лотерею
На Западе дали совет Трампу в преддверии возможной встречи с Путиным
Победительницу «Холостяка» обворовали на Патриках на 200 тысяч рублей
ГОСТ школьной формы. Как она будет выглядеть и сколько стоить
В подмосковном городе агрессор бросался на подростков с холодным оружием
Прибалтику запугали «неизбежным вторжением» России: что известно
Столкновение с автоледи на Kia завершилось для байкера гибелью
Звезда «Фабрики звезд» избил артиста и отделался штрафом
В России приговорили Исуса Христоса: при чем здесь мигранты?
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.