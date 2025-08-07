«Запретить строительство этих живопырок»: Милонов раскритиковал студии

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал квартиры-студии «живопырками» (тесное помещение или заведение с большим скоплением посетителей). В частности, заместитель председателя комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства в мессенджере Telegram призвал запретить их строительство.

Хрущев даже до такого не додумался <...>. Ну какая же семья тут может жить? Запретить строительство этих живопырок, — возмутился депутат.

По данным аналитического центра ДОМ.РФ, за последнюю неделю июля и в начале августа средневзвешенная ставка по рыночной ипотеке на новостройки и на вторичном рынке снизилась до 23,05% годовых. В ряде банков она опустилась ниже 20% годовых. В частности, 5 августа о снижении ставок на два процентных пункта заявили ВТБ и банк «Санкт-Петербург».

До этого Милонов заявил, что желание бизнесмена Германа Стерлигова создать рынок рабов является барством. По его словам, подобные мысли возникают, если жить ни в чем себе не отказывая. Парламентарий также призвал не называть Стерлигова христианином.