Подпольные мини-студии для мигрантов нашли на территории российского завода В Петербурге накрыли подпольные студии для мигрантов на территории завода

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы пресекли деятельность нелегального общежития для мигрантов, организованного на территории заброшенного завода, иностранцы жили в мини-студиях, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. Речь идет о предприятии в Адмиралтейском районе на набережной Обводного канала.

Собственник помещений незаконно переоборудовал здание. В ходе проведенного рейда полицейские обнаружили на территории завода около сотни человек. Проверка документов выявила 25 иностранных граждан, пятеро из которых будут депортированы за нарушения миграционного законодательства России.

Ранее в Свердловской области была пресечена деятельность преступной группировки из Екатеринбурга, создавшей канал незаконной миграции из стран Восточной Азии. С 2017 года участники группировки снабжали приезжих поддельными документами. Против них возбуждено уголовное дело. В случае подтверждения вины фигурантам грозит до 10 лет тюрьмы и штраф до 1 млн рублей.

До этого сообщалось, что в Москве полиция задержала трех человек по делу об организации незаконной миграции. У задержанных изъяли поддельные миграционные документы, оборудование для их изготовления и более 50 фиктивных бланков, включая водительские удостоверения и уведомления о прибытии иностранных граждан.