День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 21:14

Подпольные мини-студии для мигрантов нашли на территории российского завода

В Петербурге накрыли подпольные студии для мигрантов на территории завода

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы пресекли деятельность нелегального общежития для мигрантов, организованного на территории заброшенного завода, иностранцы жили в мини-студиях, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. Речь идет о предприятии в Адмиралтейском районе на набережной Обводного канала.

Собственник помещений незаконно переоборудовал здание. В ходе проведенного рейда полицейские обнаружили на территории завода около сотни человек. Проверка документов выявила 25 иностранных граждан, пятеро из которых будут депортированы за нарушения миграционного законодательства России.

Ранее в Свердловской области была пресечена деятельность преступной группировки из Екатеринбурга, создавшей канал незаконной миграции из стран Восточной Азии. С 2017 года участники группировки снабжали приезжих поддельными документами. Против них возбуждено уголовное дело. В случае подтверждения вины фигурантам грозит до 10 лет тюрьмы и штраф до 1 млн рублей.

До этого сообщалось, что в Москве полиция задержала трех человек по делу об организации незаконной миграции. У задержанных изъяли поддельные миграционные документы, оборудование для их изготовления и более 50 фиктивных бланков, включая водительские удостоверения и уведомления о прибытии иностранных граждан.

Санкт-Петербург
студии
заводы
мигранты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Ты что сделал для родины?»: жизнь и подвиг погибшего героя СВО
Пассажирский самолет занесло в сугроб при посадке
В Челябинске мужчина избил девушку и сбросил ее с балкона пятого этажа
Песков раскрыл подробности встречи Путина и Уиткоффа
В Новочеркасске расследуют загадочную смерть 14-летней девочки
Прилепин заявил, что уже вторую неделю находится в зоне СВО
Следовавший в Новороссийск танкер загорелся в Черном море
Внебрачный сын Жириновского проиграл суд за наследство
Турист упал за борт круизного лайнера и исчез
Подпольные мини-студии для мигрантов нашли на территории российского завода
Суд арестовал основательницу рехаба в Подмосковье
Змея напала на россиянина во время спасения жабы
Издатель объяснил, зачем сейчас нужны книги об СВО
Российская ПВО спасла регионы от налета украинских дронов
В курортном регионе переформатировали пляжи
Беременным заочницам сообщили приятную новость о выплатах
Кому повысят пенсии в 2026-м: что известно, выплаты перед Новым годом
В Сеченовском университете ликвидировали кафедру эндокринологии
Салат с креветками, яблоком, сельдереем и грецким орехом: хрустящий и свежий
Адвокат объяснила, почему Тарасова получила мягкий приговор
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Сырники отменяю. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака
Общество

Сырники отменяю. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака

Крутая закуска к вину на Новый год: печем картофельный блин и кладем вкуснейшую начинку
Общество

Крутая закуска к вину на Новый год: печем картофельный блин и кладем вкуснейшую начинку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.