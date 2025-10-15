В Екатеринбурге накрыли многолетний канал незаконной миграции ФСБ: в Екатеринбурге перекрыт действовавший семь лет канал незаконной миграции

В Свердловской области пресечена деятельность екатеринбургской преступной группировки, организовавшей канал незаконной миграции из Восточной Азии, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ России. С 2017 года злоумышленники обеспечивали приезжих поддельными документами.

Преступная схема <…> реализовывалась путем подачи в уполномоченные органы документов, необходимых для пребывания иностранцев на территории РФ, в которых указывались заведомо ложные сведения о целях визита, местах работы и проживания мигрантов, — говорится в сообщении.

В отношении фигурантов завели уголовное дело по статье об организации незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору. В случае. если их вина будет доказана, им грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере до 1 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Москве полиция задержала трех человек по делу об организации незаконной миграции. У задержанных изъяли поддельные миграционные документы, оборудование для их изготовления и более 50 фиктивных бланков, включая водительские удостоверения и уведомления о прибытии иностранных граждан.