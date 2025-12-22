Новый год-2026
22 декабря 2025 в 19:19

Раскрыта дата прощания с девочкой, погибшей при атаке ВСУ на Севастополь

Прощание с погибшей при атаке ВСУ на Севастополь девочкой пройдет 24 декабря

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Церемония прощания с 15-летней Ариной Дроздовой, погибшей в результате ранения при атаке ВСУ на Севастополь, пройдет 24 декабря, сообщили в правительстве города. Траурные мероприятия пройдут в храме Архистратига Божия Михаила на улице Ленина.

Отпевание Арины Дроздовой, которая была ранена 30 ноября в результате атаки ВСУ, состоится в среду, 24 декабря в 14.00, — сказано в сообщении.

Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев 18 декабря сообщил, что Арина умерла. За ее жизнь 2,5 недели боролись врачи в московской клинике. Травмы оказались несовместимы с жизнью.

Кроме того в результате удара ВСУ по поселку Белая Березка Трубчевского района Брянской области пострадали три человека. Также осколками повреждены два легковых автомобиля, на месте работают оперативные и экстренные службы.

До этого три человека погибли при атаке на Ростовскую область. Два из них стали жертвой удара по грузовому судну в порту, еще один умер в Батайске. При этом девять человек получили ранения.

