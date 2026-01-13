Атака США на Венесуэлу
13 января 2026 в 22:48

Уровень рождаемости во Франции упал до показателей Второй мировой войны

INSEE: уровень рождаемости во Франции упал до самой низкой отметки с 1944 года

Фото: Gao Jing/XinHua/Global Look Press
Уровень рождаемости во Франции в 2025 году достиг исторического минимума за последние 80 лет, уточняют аналитики Национального института статистики и экономических исследований Франции (INSEE). По их информации, показатель снизился до 654 тыс. новорожденных, что на 2,1% меньше, чем в предыдущем году.

Впервые после Второй мировой войны умерло больше людей, чем родилось. Отрицательный естественный прирост составил около 6 тыс. человек.

Суммарный коэффициент рождаемости (среднее число детей на одну женщину) продолжил падение, составив 1,56. По оценкам экспертов, это самый низкий уровень с периода окончания Первой мировой войны. При этом институт отмечает тревожную тенденцию: в 2025 году количество смертей (651 тыс.) впервые превысило число рождений, что частично объясняется зимней эпидемией гриппа.

В 2025 году родилось 654 тыс. детей, что на 2,1% меньше, чем в 2024 году, и на 24% меньше, чем в 2010 году, когда наблюдался самый высокий уровень рождаемости. Коэффициент рождаемости продолжает снижаться: после 1,61 в 2024 году он составил 1,56 ребенка на женщину в 2025 году; это самый низкий уровень с конца Первой мировой войны, — указали аналитики.

Несмотря на отрицательный естественный прирост, общая численность населения Франции увеличилась до 69,1 млн человек благодаря положительному сальдо миграции. Около 66,8 млн проживают в метрополии, остальные — на заморских территориях.

Средняя продолжительность жизни остается высокой: 85,9 года для женщин и 80,3 года для мужчин. Таким образом, демографический портрет Франции меняется: старение населения и снижение рождаемости компенсируются притоком мигрантов.

Ранее сообщалось, что Германия оказалась на пороге демографического кризиса, в настоящее время страна вступает в эпоху, которая во многом станет решающей для ее будущего. По словам аналитиков, речь идет не только о старении населения и иммиграции, но и о трансформации религиозной структуры немецкого общества.

