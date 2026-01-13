В Киеве увидели «конец света» В Киеве наступил почти полный блэкаут

В Киеве практически наступил блэкаут, сообщило издание «Страна.ua». Отмечается, что в городе все потребители обесточены либо полностью, либо частично.

В социальных сетях жители столицы выкладывают видео из своих квартир, где отключены электричество и отопление. По данным издания, для некоторых горожан свет отсутствует уже пятый день подряд. При этом у немногих продолжающих работать супермаркетов уже выстраиваются очереди.

Ранее Киевская городская государственная администрация призвала жителей украинской столицы запастись свечами, а также проверить пауэрбанки и портативные зарядные станции. Такая рекомендация связана с возможными отключениями электричества в городе. Киевлян также призвали сделать запас воды и продуктов питания. Городские власти уже подготовили к работе 69 мобильных котельных.

До этого в Днепре продлили школьные каникулы из-за продолжающихся массовых отключений электричества. В городе также полностью остановлена работа электротранспорта.