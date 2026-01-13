Власти Казахстана заявили о воздушном инциденте с российским самолетом Астана сообщила об опасном сближении самолетов «Победы» и Uzbekistan Airways

Самолеты авиакомпаний «Победа» и Uzbekistan Airways опасно сблизились в воздушном пространстве Казахстана 10 января, сообщает издание Tengri со ссылкой на Минтранс республики. Ведомство классифицировало случившееся как авиационный инцидент, в то время как авиакомпания «Победа» отрицает наличие риска столкновения.

10 января, около 05:42 (по времени Астаны — NEWS.ru), в зоне ответственности сектора А2И РДЦ Шымкент во время обслуживания рейса PBD997 направлением Внуково — Самарканд авиакомпании Победа и рейса UZB9609 по направлению Термез — Москва авиакомпании Uzbekistan Airways произошло авиационное событие, — говорится в сообщении.

Ранее сверхлегкий самолет с рекламным баннером упал в океан возле пляжа Копакабана в Рио-де-Жанейро. Борт Cessna 170A, по данным источников, рухнул носом в воду недалеко от берега, а перед падением очевидцы услышали взрыв. Тело пилота Луиса Рикардо аквалангисты подняли спустя два часа после трагедии.

Кроме того, два самолета сошли с рулежной дорожки и застряли в сугробе в аэропорту Киттиля в финской Лапландии. Сначала в сугроб съехал пассажирский лайнер из Женевы из-за сильного ветра, а затем то же самое произошло с небольшим частным бортом. На рейсовом самолете находилось около 150 человек, на частном — менее 10.