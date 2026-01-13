«Мне ее не жалко». Новые претензии к Долиной: чего еще она может лишиться

Саратовский предприниматель и эколог Глеб Рыськов подал жалобу в природоохранную прокуратуру на Ларису Долину. Он утверждает, что певица вырыла пруд на своем участке в Мытищинском городском округе с нарушениями закона, и требует устранить нарушения. Может ли народная артистка России вслед за квартирой лишиться пруда и земельного участка, что говорят юристы и правда ли, что Долину могут оштрафовать на 2 млн рублей, — в материале NEWS.ru.

Чего требует Глеб Рыськов

В первый рабочий день 2026 года, 12 января, межрайонная природоохранная прокуратура Московской области приняла жалобу от Глеба Рыськова. В документе саратовский предприниматель указывает, что Долина обустроила на своем земельном участке искусственный пруд площадью 230 квадратных метров. По мнению Рыськова, пруд занял прибрежную защитную полосу ручья, что является нарушением законодательства.

«Протяженность ручья составляет более 10 км, береговая полоса — 20 метров, а прибрежная защитная зона — 50 метров. Ограничения, которые накладывает Водный кодекс, никто не вправе нарушать, к ним относится и распашка земель для искусственного пруда», — уточнил Рыськов в беседе с NEWS.ru.

Он считает, что Долина должна устранить нарушения, для этого ей надо рекультивировать пруд. Также, по мнению бизнесмена, межевание земельных участков было проведено с нарушениями. Земля, в которую входит прибрежная территория ручья, принадлежит муниципалитету и не могла быть передана частному лицу, пояснил собеседник.

Отнимут ли у Долиной участок, что сказал юрист

Адвокат Александр Кудряшов сообщил NEWS.ru, что ситуация с прудом Долиной выглядит как типичная «природоохранная история» про режим водоохранных территорий: есть прибрежная защитная полоса (ПЗП) и водоохранная зона (ВОЗ) вокруг ручья.

«Даже если пруд искусственный и земля в собственности, это не дает права игнорировать ограничения ПЗП/ВОЗ и менять рельеф или русло без согласований... Прокуратура обычно не „наказывает сама“, а организует проверку: через запросы в Росреестр, администрацию, Росприроднадзор, Минэкологии Московской области и другие профильные учреждения», — отметил адвокат.

В ходе проверки, по его словам, должны быть уточнены важные факты: где проходят границы ВОЗ и ПЗП, какие работы произведены при сооружении пруда — выемка грунта, сооруженная плотина или перемычка, перекрыто ли русло и так далее. А также, имеется ли у собственника на это все разрешительная документация, подчеркнул правозащитник.

«По итогам проверки прокуратура либо передает материалы органу, который возбуждает административное дело — чаще всего это Росприроднадзор, либо сама выходит в суд с иском за формулировкой „в интересах неопределенного круга лиц или государства“», — отметил юрист.

Кудряшов добавил, что при проверке сотрудники прокуратуры будут обращать внимание не на то, кому принадлежит пруд, а на объективные факторы — возможное изменение русла ручья или рельефа в зоне особого режима, препятствие водотоку, имело ли место загрязнение и иные вероятные факторы. Если нарушения подтверждаются, то собственнику дают предписания ликвидировать объект, в данном случае пруд, пояснил адвокат.

Возможен, по его словам, и более жесткий сценарий, когда «отрезают часть участка, если окажется, что он „залез“ на водный объект или береговую полосу». Но на практике такое случается крайне редко, уточнил собеседник.

Какое наказание может ждать Долину

По информации Mash, Долиной может грозить штраф в размере двух миллионов рублей за искусственный пруд на ее «секретном участке». В действительности, как выяснил NEWS.ru, в случае выявления нарушения певица, скорее всего, ограничится административным штрафом от 3000 до 5000 рублей.

«Ответственность в подобных ситуациях чаще всего административная — штрафы за нарушения водоохранного режима или экологических требований при работах вблизи водного объекта. Также владелицу участка могут обязать устранить нарушения, восстановив прежнее состояние объекта, в отдельных случаях возместить вред, если он был нанесен. Уголовные риски возникают, если будет доказано существенное загрязнение, незаконные работы с тяжелыми последствиями, подделка документов и так далее. Но как правило, на практике чаще всего заканчивается „административкой“ и предписанием», — разъяснил юрист Кудряшов.

Какие еще жалобы подавал Рыськов

Саратовский бизнесмен Глеб Анатольевич Рыськов является учредителем трех действующих организаций. В одной из них основным видом деятельности является аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, другая занимается выращиванием зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур, третья связана с водным транспортом.

Предприниматель неоднократно подавал жалобы на медийных лиц в связи с «незаконными» водными объектами. Он жаловался на певицу Аллу Пугачеву, построившую пирс рядом со своей дачей в Солнечногорском районе Подмосковья. Также подавал в суд на певца Филиппа Киркорова из-за его причала для яхт на даче артиста в Мякинино.

Откуда Рыськов узнал про пруд Долиной

Сам Рыськов пояснил NEWS.ru: он не знал о том, что земельный участок в природоохранной зоне ручья принадлежит Долиной.

«Я гражданин РФ, на этом основании имею право оформить договор водопользования в рамках своих целей. Я обнаружил в государственном водном реестре водный объект — ручей, который проходит через деревню Протасово, подготовил пакет документов для его оформления перед аукционом, передал в Министерство экологии и природопользования Московский области», — рассказал Рыськов.

Далее, по его словам, решил убедиться, нет ли в границах защитной зоны ручья чьих-либо земельных участков, так и узнал о нарушениях со стороны Долиной.

«Я по договору водопользования буду нести ответственность за расположение и состояние этого ручья. Наличие „постороннего“ земельного участка (принадлежащего Долиной) может повлечь расторжение договора. Почему я должен страдать от того, что какая-то гражданка решила возвести себе искусственный пруд?» — заявил собеседник.

Он добавил, что ему совершенно не жалко певицу, которая недавно лишилась квартиры в Хамовниках, а теперь рискует остаться и без пруда.

«Когда человек что-то прихватывает, когда у него руки-загребуки, это неправильно. И он не может нарушать ничьи права. Мы все по закону в равном положении. А Долиной меня не жалко? Я человек верующий, могу помолиться за нее, чтобы у нее ситуация [с квартирой и репутацией] наладилась», — сказал NEWS.ru Рыськов.

Предприниматель отметил эффективную работу надзорных ведомств и заявил, что после его обращения и проверки прокуратора должна выйти в Солнечногорский районный суд с требованием к Пугачевой и Орбакайте (дача по договору дарения принадлежит дочери Аллы Пугачевой) об устранении нарушений, в частности сносе пирса.

«Я абсолютно доволен тем, как работают надзорные органы и выносят свои решения, невзирая на фамилии. Так что я подожду [решения по пруду Долиной]», — резюмировал активист.

Что известно о реакции Долиной

О реакции Ларисы Долиной на жалобу в ее адрес ничего не известно. Артистка предположительно отдыхает с семьей в Абу-Даби в пятизвездочным отеле и собирается в Москву в 20-х числах января. 27 января у нее должен состояться концерт в одном из столичных клубов.

Директор певицы Сергей Пудовкин заявил в беседе с NEWS.ru, что занимается организацией концертов артистки и продвижением ее творчества, а не «квартирами и прудами».

Адвокат Долиной Мария Пухова, которая представляет ее интересы в деле о квартире, на многократные звонки NEWS.ru не ответила.

