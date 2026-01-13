Появились подробности жалобы на «королевский» участок Долиной в Подмосковье Бизнесмен Рыськов: Долина должна освободить участок у пруда в Подмосковье

Предприниматель Глеб Рыськов рассказал MK.RU, что природоохранная прокуратура проверяет жалобу о нарушении певицей Ларисой Долиной Водного кодекса при обустройстве участка в деревне Протасово. Претензия касается искусственного пруда 230 квадратных метров рядом с ручьем, который находится в федеральной собственности.

Пруд Долиной заезжает на берег ручья, а береговая линия, согласно водному кодексу, не может принадлежать частному лицу, — уточнил бизнесмен.

Рыськов подчеркнул, что любые работы со снятием почвы и возведением построек в этой зоне запрещены. По его словам, певица должна устранить нарушения, включая рекультивацию земли и освобождение защитной полосы.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Долина на фоне разбирательств с квартирой могла отправиться в Абу-Даби. По версии канала, исполнительница улетела за границу вместе с дочкой и внучкой. По информации Mash, Долина может отдыхать на острове Саддият в пятизвездочном отеле Rixos Premium Saadiyat Island.

При этом юрист Илья Русяев заявил, что Долина имела право уехать за границу на фоне разбирательств с квартирой. По его словам, акт приема-передачи имущества в подобных делах имеет самостоятельное значение.