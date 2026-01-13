«Успокоятся, когда увидят в гробу»: продюсер о скандале с прудом Долиной

«Успокоятся, когда увидят в гробу»: продюсер о скандале с прудом Долиной Продюсер Лавров: история с «незаконным» прудом Долиной всплыла из-за хейта

История с якобы незаконно вырытым прудом на участке дома певицы Ларисы Долиной всплыла как отголосок общественного резонанса, сказал NEWS.ru продюсер Сергей Лавров. Он заявил, что артистку теперь будут хейтить еще очень долго.

Народ успокоится, когда увидит эту бедную Долину в гробу. И то будут хейтить: тапки не те надела, недостойна Новодевичьего или Ваганьковского кладбища. Пошла волна, и теперь никак не остановится, — сказал Лавров.

Активист Глеб Рыськов ранее рассказал, что природоохранная прокуратура проверяет его жалобу о нарушении Долиной Водного кодекса при обустройстве участка в деревне Протасово. Претензия касается искусственного пруда в 230 квадратных метров рядом с ручьем, который находится в федеральной собственности.

Также Рыськов заявил NEWS.ru, что не готов пожалеть Долину, так как она нарушает права других людей, хотя по закону все должны находиться в равном положении. Он добавил, что, как верующий человек, может только помолиться, чтобы жизнь артистки наладилась.