Пенсионер в Испании попытался сесть на борт самолета с трупом жены The Sun: в аэропорту Тенерифе мужчина пытался улететь с телом умершей жены

Пожилого мужчину задержали после того, как он попытался пройти на борт самолета в аэропорту острова Тенерифе вместе с телом своей супруги, сообщает издание The Sun. 80-летний пассажир перевозил свою жену через пункт контроля безопасности в кресле-каталке, что привлекло внимание сотрудников аэропорта.

Они подошли, чтобы предложить помощь женщине, но быстро обнаружили неладное. Признаков жизни не было.

Когда работница взяла ее за руку, то заметила, что у той аномально низкая температура, — сообщила представительница аэропорта.

Выяснилось, что женщина скончалась за несколько часов до этой попытки посадки на рейс. Полиция арестовала мужчину прямо в здании терминала. В настоящее время по факту произошедшего ведется расследование. Мотивы, которыми руководствовался супруг, пока не установлены.

Ранее стало известно, что семья в Англии посадила на борт самолета тело умершей пожилой родственницы, утверждая при этом, что она просто спит. Согласно свидетельствам пассажиров, женщину сопровождали пять членов семьи. Очевидцы утверждают, что перед началом посадки родственники объясняли сотрудникам наземной службы, что пожилая дама «сильно устала».