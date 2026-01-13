Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
13 января 2026 в 21:24

Пенсионер в Испании попытался сесть на борт самолета с трупом жены

The Sun: в аэропорту Тенерифе мужчина пытался улететь с телом умершей жены

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Пожилого мужчину задержали после того, как он попытался пройти на борт самолета в аэропорту острова Тенерифе вместе с телом своей супруги, сообщает издание The Sun. 80-летний пассажир перевозил свою жену через пункт контроля безопасности в кресле-каталке, что привлекло внимание сотрудников аэропорта.

Они подошли, чтобы предложить помощь женщине, но быстро обнаружили неладное. Признаков жизни не было.

Когда работница взяла ее за руку, то заметила, что у той аномально низкая температура, — сообщила представительница аэропорта.

Выяснилось, что женщина скончалась за несколько часов до этой попытки посадки на рейс. Полиция арестовала мужчину прямо в здании терминала. В настоящее время по факту произошедшего ведется расследование. Мотивы, которыми руководствовался супруг, пока не установлены.

Ранее стало известно, что семья в Англии посадила на борт самолета тело умершей пожилой родственницы, утверждая при этом, что она просто спит. Согласно свидетельствам пассажиров, женщину сопровождали пять членов семьи. Очевидцы утверждают, что перед началом посадки родственники объясняли сотрудникам наземной службы, что пожилая дама «сильно устала».

смерти
Тенерифе
аэропорты
пенсионеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Слишком много»: Трамп не смог назвать число погибших демонстрантов в Иране
Жертвами протестов в Иране могли стать тысячи человек
СК завершил следствие по делу экс-замглавы Минобороны
Стало известно, почему Долина не платит налоги за свой дом в Подмосковье
«Мне ее не жалко». Новые претензии к Долиной: чего еще она может лишиться
Звезда «Чебурашки» объяснила успех фильмов о сказочном персонаже
Клинтоны отказались участвовать в слушаниях по делу Эпштейна
Канада призвала граждан страны покинуть Иран
Стало известно, для кого плата за воду в 2026 году вырастет втрое
У скандального экс-мэра Сочи нашли элитные часы и вино
Пенсионер в Испании попытался сесть на борт самолета с трупом жены
Украина осталась без министров обороны, энергетики и главы СБУ
В Киеве увидели «конец света»
Chevron подтвердила атаку БПЛА на зафрахтованный ею танкер
«Должны выжить»: Рютте поменял цель Киеву
Власти Казахстана заявили о воздушном инциденте с российским самолетом
Штурм допустила, что Долина не отдает квартиру Лурье из мелкой мести
Полиция Ирана задержала 297 бунтовщиков
Медитация для новичков, или релакс на дому: лучшие способы снять стресс
Политолог объяснил готовность Санду «сдать» Молдавию Румынии
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.