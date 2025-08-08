Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 16:56

Гниющие туши коров испортили отдых на популярном европейском курорте

Daily Mail: гниющие туши коров выбросило на пляжи Испании

Пляж Плайя-де-Ла-Хакита и плантации банановых пальм на острове Тенерифе Пляж Плайя-де-Ла-Хакита и плантации банановых пальм на острове Тенерифе Фото: Shutterstock/FOTODOM

Гниющие туши коров вынесло из моря на переполненные пляжи Испании, сообщает Daily Mail. За неделю у Канарских островов обнаружены три мертвые коровы, одну из туш выбросило на популярный пляж Плайя-де-Ла-Хакита.

Две другие туши нашли в море между островами Тенерифе и Ла-Гомера и около промышленной зоны Гранадилья-де-Абона. Животные могли находиться на борту перевозящих скот из Южной Америки грузовых судов, откуда их выбросили за борт. Международный протокол требует утилизации туш на борту, но их часто сбрасывают в море.

Тела коров могли сбросить с идущего под флагом Панамы судна Polaris 2. В 2016 году его команде пришлось забить 300 голов скота из-за нехватки корма. Местные жители опасаются, что коровьи туши в море могут привлечь хищников и негативно повлиять на экосистему.

Ранее у берега в турецком Бодруме обнаружили акул. Спасателям пришлось экстренно вывести всех отдыхающих из воды. Нескольких хищников и дельфинов заметили с помощью дронов. Акулы двигались друг за другом. Отдыхающим пришлось ждать, когда они покинут прибрежную зону. Туристы позже вновь отправились купаться.

пляжи
курорты
Испания
Канарские острова
Тенерифе
