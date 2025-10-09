Турист погиб, спасаясь из горящего номера в испанском отеле The Sun: турист выпрыгнул с балкона из горящего номера на Тенерифе и погиб

Гость четырехзвездочного отеля Melia Costa на испанском курорте Тенерифе в городе Пуэрто-де-ла-Крус погиб, выпрыгнув с балкона, передает The Sun. Он пытался спастись от пожара, вспыхнувшего в его номере.

Известно, что в апартаментах 23-летнего мужчины загорелся матрас, после чего пламя охватило всю комнату. Турист выпрыгнул с балкона третьего этажа. Он получил травмы, несовместимые с жизнью, и умер до приезда медиков.

Пожарные эвакуировали из отеля около 490 гостей. Никто из них не пострадал. Вскоре пожар потушили, и туристам разрешили вернуться в их номера.

