09 октября 2025 в 23:05

Турист погиб, спасаясь из горящего номера в испанском отеле

The Sun: турист выпрыгнул с балкона из горящего номера на Тенерифе и погиб

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Гость четырехзвездочного отеля Melia Costa на испанском курорте Тенерифе в городе Пуэрто-де-ла-Крус погиб, выпрыгнув с балкона, передает The Sun. Он пытался спастись от пожара, вспыхнувшего в его номере.

Известно, что в апартаментах 23-летнего мужчины загорелся матрас, после чего пламя охватило всю комнату. Турист выпрыгнул с балкона третьего этажа. Он получил травмы, несовместимые с жизнью, и умер до приезда медиков.

Пожарные эвакуировали из отеля около 490 гостей. Никто из них не пострадал. Вскоре пожар потушили, и туристам разрешили вернуться в их номера.

Ранее сообщалось, что в Абхазии произошло смертельное ДТП с участием экскурсионного автобуса. Погибла одна жительница Ставрополья, еще семеро пострадали. Транспортное средство в горах съехало с дороги и сорвалось в пропасть около села Акармара.

До этого стало известно, что шесть человек погибли, еще 11 получили травмы при обрушении крыши здания на территории исторического комплекса «Гробница Хумаюна» в Нью-Дели. Под завалами оказались около 20 человек, часть из них удалось спасти.

