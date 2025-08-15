Туристы погибли из-за упавшей крыши исторического комплекса NDTV: шесть человек погибли при обрушении крыши здания в Нью-Дели

Шесть человек погибли, еще 11 получили травмы при обрушении крыши здания на территории исторического комплекса «Гробница Хумаюна» в Нью-Дели, передает телеканал NDTV. Под завалами оказались около 20 человек, часть из них удалось спасти.

Изначально поступали сведения о повреждении купола самого мавзолея, однако они не подтвердились. Как уточнил телеканал, обрушение произошло в соседнем с гробницей здании.

Полиция начала расследование трагедии. По предварительным данным, постройка давно требовала ремонта, а проливные дожди в индийской столице еще больше ослабили ее конструкции. После разборки завалов будет проведена экспертиза.

Исторический комплекс «Гробница Хумаюна» внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Его возведение началось в 1562 году и заняло восемь лет.

Ранее в Пакистане из-за последствия сезона дождей погибли 31 человек. Десятки жителей по-прежнему числятся пропавшими без вести. С конца июня стихия унесла жизни 325 пакистанцев, среди которых 142 ребенка, еще более 740 человек получили травмы. Люди гибнут из-за масштабных наводнений, оползней, обрушения домов и ударов молний. Катаклизмы продолжаются уже несколько недель подряд.