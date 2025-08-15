Свыше 30 человек погибли в Пакистане за последние 12 часов из-за дождей

Трагические последствия сезона дождей в Пакистане приобретают все более масштабный характер — только за последние 12 часов в провинции Хайбер-Пахтунхва погиб 31 человек, сообщило Национальное управление по чрезвычайным ситуациям. Кроме того, десятки местных жителей числятся пропавшими без вести, добавили в ведомстве.

Согласно официальным данным, общее число жертв стихии с 26 июня достигло уже 325 человек, причем 142 из них — дети. Более 740 пакистанцев получили различные травмы и увечья в результате обрушившихся на страну природных катаклизмов.

Основными причинами многочисленных жертв стали масштабные наводнения, оползни, обрушения жилых построек и удары молний. Катаклизмы не прекращаются уже несколько недель подряд.

Местные власти развернули по всей стране временные полевые госпитали, организовали лагеря для эвакуированных, а также мобилизовали все доступные силы гражданской обороны. Но поисково-спасательные работы затруднены из-за непрекращающихся ливней и разрушенной инфраструктуры.

Сезон дождей в Пакистане приходится на период с июня по сентябрь. Он жизненно важен для сельского хозяйства, но ежегодно превращается в настоящее испытание для миллионов местных жителей.

