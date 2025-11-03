Украинец совершил «прыжок веры» с крыши и спасся от работников ТЦК

В одесском районе Аркадия мужчина спрыгнул с крыши здания, пытаясь избежать встречи с сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), сообщает «Страна.ua». По данным источника, инцидент произошел при попытке работников военкомата задержать гражданина.

Мужчина заметил приближающихся сотрудников ТЦК и попытался скрыться, перемещаясь по кровле. После прыжка в подсобное помещение в него ворвались сотрудники военкомата, однако украинца внутри они уже не обнаружили.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил о фактах выплаты военнообязанными на Украине $15 тыс. (1,2 млн рублей) за освобождение из территориальных центров комплектования. Парламентарий охарактеризовал данную ситуацию как масштабную коррупцию.

Кроме того, депутат Верховной рады Дмитрий Разумков сообщил о массовой мобилизации украинскими ТЦК лиц, непригодных к военной службе. По его словам, среди призванных находятся люди с инвалидностью или правом на отсрочку. Их привозят в учебки и отправляют в боевые части, отметил парламентарий.