В Раде назвали расценки ТЦК для желающих избежать мобилизации

Военнообязанные на Украине платят по $15 тысяч (1,2 млн рублей) чтобы их отпустили из ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкоматов), сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. По его словам, переданным телеканалом «Киев-24», это колоссальная коррупция.

Кроме нарушения прав человека и насилия на улице, это (мобилизация - NEWS.ru) еще и сумасшедшая коррупция. Все знают, сколько стоит выйти из бусика [микроавтобуса] начиная от тысячи долларов и заканчивая $ 6 -8 тысячами. А если доехал в ТЦК, то там цифры $8, $10 и $15 тысяч, чтобы отпустили, — заявил он.

Ранее Гончаренко заявил, что сотрудники ТЦК творят беспредел, из-за которого умирают жители страны. Он также призвал реформировать систему рекрутинга в стране.

До этого в Киеве принудительно мобилизованный мужчина впал в кому после одной ночи в ТЦК, а затем скончался. По предварительной информации, у 43-летнего новобранца была диагностирована черепно-мозговая травма.

Также сотрудники ТЦК мобилизовали катафальщиков, которые ехали на кладбище. Местная жительница сообщила, что ее близкая подруга хоронила дядю, а когда родственники приехали в морг, тело не вынесли.