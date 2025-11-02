Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
02 ноября 2025 в 14:34

В Раде назвали расценки ТЦК для желающих избежать мобилизации

Депутат Гончаренко: на Украине платят по $15 тысяч, чтобы уйти от ТЦК

Фото: Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военнообязанные на Украине платят по $15 тысяч (1,2 млн рублей) чтобы их отпустили из ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкоматов), сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. По его словам, переданным телеканалом «Киев-24», это колоссальная коррупция.

Кроме нарушения прав человека и насилия на улице, это (мобилизация - NEWS.ru) еще и сумасшедшая коррупция. Все знают, сколько стоит выйти из бусика [микроавтобуса] начиная от тысячи долларов и заканчивая $ 6 -8 тысячами. А если доехал в ТЦК, то там цифры $8, $10 и $15 тысяч, чтобы отпустили, — заявил он.

Ранее Гончаренко заявил, что сотрудники ТЦК творят беспредел, из-за которого умирают жители страны. Он также призвал реформировать систему рекрутинга в стране.

До этого в Киеве принудительно мобилизованный мужчина впал в кому после одной ночи в ТЦК, а затем скончался. По предварительной информации, у 43-летнего новобранца была диагностирована черепно-мозговая травма.

Также сотрудники ТЦК мобилизовали катафальщиков, которые ехали на кладбище. Местная жительница сообщила, что ее близкая подруга хоронила дядю, а когда родственники приехали в морг, тело не вынесли.

Украина
ТЦК
мобилизации
Алексей Гончаренко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Почему скоро?»: Мамаева колко ответила на слухи о неверности мужа
Впервые за месяцы заключения P. Diddy показался на публике
Депутат призвал не делать аборты от насильников
Обильные ливни и тепло до +12? Погода в Москве в начале недели: чего ждать
Бразильскую волейболистку отстранили из-за сомнений насчет ее пола
В Госдуме ответили, что может скрываться за атакой ВСУ по судам в Туапсе
В Раде назвали расценки ТЦК для желающих избежать мобилизации
Скончался бывший главред «Известий»
Омск, готовься к переменам: для кого будут льготы на платных парковках
В ДНР рассказали о попытках ГУР эвакуировать важных иностранцев с фронта
«Главный русофоб Евросоюза» прибыл в Екатеринбург
«На ту сторону»: командующий ранеными бойцами СВО Путин попал на видео
Налет БПЛА, удар по детскому саду под Ростовом: как ВСУ атакуют РФ 2 ноября
Мошенники придумали новую схему обмана в преддверии Дня народного единства
В РФС объяснили, почему гол «Ростова» проверяли 10 минут
Иран получил предложение возобновить переговоры по ядерной сделке
В США рассказали, как Россия обнулила украинскую ПВО
Врач предупредил, чем опасен один популярный продукт для мозга
Готовим курицу на банке в духовке: секрет сочного мяса и хрустящей корочки
Россиянам напомнили правила проверки пьяных водителей без понятых
Дальше
Самое популярное
Грудка по-деревенски: беру курицу, банку соленых огурцов — и готовлю праздничный ужин за полчаса
Общество

Грудка по-деревенски: беру курицу, банку соленых огурцов — и готовлю праздничный ужин за полчаса

Вкуснее мяса! Картофельные зразы с яйцом и луком — ленивый ужин без хлопот и танцев с бубном
Общество

Вкуснее мяса! Картофельные зразы с яйцом и луком — ленивый ужин без хлопот и танцев с бубном

В Покровске уничтожили спецназ ГУР Украины: провал Буданова, что известно
Россия

В Покровске уничтожили спецназ ГУР Украины: провал Буданова, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.