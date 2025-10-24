На Украине мобилизовали сотрудников похоронного бюро во время работы В Одессе мобилизовали сотрудников похоронного бюро, которые ехали на кладбище

Сотрудники ТЦК (аналог военкомата на Украине) мобилизовали катафальщиков, которые ехали на кладбище, о чем сообщила местная жительница в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По ее словам, сотрудников похоронного бюро забрали во время выдачи тела. Местные власти ситуацию не комментировали.

Женщина рассказала, что ее близкая подруга хоронила дядю, а когда родственники приехали в морг, тело не вынесли. Спустя час никого не появилось, а сотрудница похоронного бюро в волнении кому-то звонила и «суетилась». Оказалось, что катафалк с бригадой, которая ехала за телом, остановили сотрудники ТЦК и мобилизовали всех четверых, поэтому пришлось искать замену.

Девушка назвала происходящее беспределом, возмутившись из-за инцидента. Она задалась вопросом, не являются ли сотрудники похоронного бюро работниками критической инфраструктуры, которых не должны мобилизовать.

Ранее депутат от партии «Слуга народа» Александр Федиенко рассказал, как сотрудники ТЦК прикрывают свои действия боди-камерами. Парламентарий указал, что они вешают их так, чтобы ничего не было видно.