Стало известно, как сотрудники ТЦК прикрывают свои бесчинства Нардеп Федиенко: сотрудники ТЦК вешают камеры так, чтобы ничего не было видно

Сотрудники ТЦК (украинский аналог военкомата) вешают боди-камеры так, чтобы на них ничего не было видно, сообщил депутат Александр Федиенко от партии «Слуга народа». По его словам, которые приводит «Страна.ua», он видел, как люди в очках и капюшонах силой посадили мужчину в гражданскую машину. Военкомы утверждают, что полицейских автомобилей не хватает, а внешний вид оправдывают холодной погодой.

Но есть нюанс. У военных боди-камеры висели так, что снять что-нибудь они не смогут точно. Я думаю, этот вопрос нужно как-то урегулировать, чтобы они четко были в том месте, где им нужно быть. Напишу запрос, — подчеркнул депутат.

Федиенко добавил, что в этом случае полицейский не вбил в планшет данные о задержанном. Однако в этот момент его уже увезли в ТЦК на гражданском автомобиле. На Украине военкомов обязали носить нательные камеры с 1 сентября 2025 года.

Ранее координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что военнослужащие ВСУ спасли украинца от принудительной мобилизации. Инцидент произошел в Днепродзержинске Днепропетровской области.