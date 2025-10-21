Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
21 октября 2025 в 11:28

Стало известно, как сотрудники ТЦК прикрывают свои бесчинства

Нардеп Федиенко: сотрудники ТЦК вешают камеры так, чтобы ничего не было видно

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники ТЦК (украинский аналог военкомата) вешают боди-камеры так, чтобы на них ничего не было видно, сообщил депутат Александр Федиенко от партии «Слуга народа». По его словам, которые приводит «Страна.ua», он видел, как люди в очках и капюшонах силой посадили мужчину в гражданскую машину. Военкомы утверждают, что полицейских автомобилей не хватает, а внешний вид оправдывают холодной погодой.

Но есть нюанс. У военных боди-камеры висели так, что снять что-нибудь они не смогут точно. Я думаю, этот вопрос нужно как-то урегулировать, чтобы они четко были в том месте, где им нужно быть. Напишу запрос, — подчеркнул депутат.

Федиенко добавил, что в этом случае полицейский не вбил в планшет данные о задержанном. Однако в этот момент его уже увезли в ТЦК на гражданском автомобиле. На Украине военкомов обязали носить нательные камеры с 1 сентября 2025 года.

Ранее координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что военнослужащие ВСУ спасли украинца от принудительной мобилизации. Инцидент произошел в Днепродзержинске Днепропетровской области.

Украина
ТЦК
камеры
депутаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле ответили, будут ли страны ЕС на саммите Путина и Трампа
Лавров подтвердил курс на выполнение российско-американских договоренностей
Россия необычным образом отомстила США в Китае
Названа страна, которая готовит украинские ДРГ для атак на Россию
Подростки за донат в 500 рублей поблевали на символ воинской славы
Алиев назвал ожидаемые сроки открытия Зангезурского коридора
Песков оценил вероятность полета Путина и Трампа в Будапешт на одном борту
«АвтоВАЗ» раскрыл, когда восстановит объем экспорта до прежнего уровня
Мордюкова, Соловей, Меньшиков: NEWS.ru вспомнил любимых артистов Михалкова
Военный летчик рассказал о важном нюансе полета Путина в Венгрию
Названы российские регионы, куда регулярно пытаются попасть украинские ДРГ
В Минобороны России раскрыли суточные потери украинской армии
Трамп поставил точку в вопросе поставок Tomahawk Украине
Погода в Москве в среду, 22 октября: ждать ли ветров и сильного снегопада
В Татарстане осудили главаря группировки из 90-х
«Колоссальная победа»: стало известно, как Орбан одним решением унизил ЕС
Украинские дроны оказались в ловушке российской ПВО
Суд отклонил два иска против Пугачевой
Энергетическая система Украины испытала серьезный удар российской армии
Забеременевшая через тюремную вентиляцию девушка оказалась убийцей
Дальше
Самое популярное
Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле
Общество

Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле

Полкило творога и горстка муки! Через 10 минут уже едим. Нежные лепешки гезлеме — как в Турции, только вкуснее
Общество

Полкило творога и горстка муки! Через 10 минут уже едим. Нежные лепешки гезлеме — как в Турции, только вкуснее

Турецкая закуска из лаваша — вкуснее любых салатов! Готовим за 10 минут!
Семья и жизнь

Турецкая закуска из лаваша — вкуснее любых салатов! Готовим за 10 минут!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.