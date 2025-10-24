Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 18:01

Мобилизованный на Украине впал в кому и скончался после ночи в ТЦК

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Принудительно мобилизованный мужчина в Киеве после одной ночи в военкомате впал в кому, а затем скончался, пишет издание «Страна.ua». По предварительной информации, у 43-летнего мужчины была черепно-мозговая травма.

Умер принудительно мобилизованный, который после ночи в ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата. — NEWS.ru) оказался в коме, — сказано в публикации.

По данным издания, родственникам мобилизованного озвучили, что мужчина якобы упал, и высказали предположение, что это могло произойти из-за возможного приступа эпилепсии. Позднее полиция Киева в своем Telegram-канале подтвердила эту версию и уточнила, что житель столицы упал на пол и получил травмы. По факту гибели мужчины возбуждено уголовное дело.

Ранее сотрудники ТЦК мобилизовали катафальщиков, которые ехали на кладбище. Местная жительница сообщила, что ее близкая подруга хоронила дядю, а когда родственники приехали в морг, тело не вынесли.

До этого несколько человек в Днепропетровской области не дали сотрудникам ТЦК забрать мужчину. Компания жителей города ехала на машине и заметила, что сотрудники центра затаскивают в микроавтобус мужчину.

ТЦК
мобилизации
Украина
кома
