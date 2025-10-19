Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 19:54

Случайные прохожие спасли украинца от мобилизации

Жители Днепропетровской области отбили мужчину у сотрудников ТЦК

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Несколько человек в Днепропетровской области не дали сотрудникам территориального центра комплектования (аналог военкоматов на Украине) забрать мужчину в армию, несмотря на угрозы оружием со стороны военных, сообщает издание «Страна.ua». Видео с инцидентом в Каменском 19 октября распространили украинские Telegram-каналы.

На кадрах видно, как компания жителей города ехала на автомобиле, когда заметила, что сотрудники центра затаскивают в микроавтобус мужчину. Пассажиры выбежали из автомобиля и отогнали военных от поваленного на землю призывника. Сотрудник ТЦК пригрозил им пистолетом, но его угрозу проигнорировали.

Из-за таких, как ты, пацаны дохнут! — крикнул военному водитель.

Ранее мужчина выпрыгнул из окна ТЦК в Закарпатской области Украины. Инцидент произошел в городе Мукачево. Беглец сломал обе ноги и был госпитализирован, вопрос его отправки в армию отложен до окончания лечения. Причины поступка мужчины остались неизвестны.

