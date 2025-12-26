Россиянам объяснили, кого запрещено привлекать к работе на Новый год Машаров: беременных и подростков запрещено привлекать к работе на Новый год

Работодатели не могут привлекать к работе в выходные и праздничные дни беременных сотрудниц и несовершеннолетних подростков, сообщил член комиссии ОП России по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров. По его словам, которые приводит ТАСС, при незаконном привлечении к работе грозят крупные штрафы: для организаций — до 70 тыс. рублей, а для ИП или должностных лиц — до 20 тыс. рублей.

К работе в праздничные и выходные дни можно привлечь не всех сотрудников. Нельзя привлекать к работе в выходные, даже при наличии согласия, беременных женщин и несовершеннолетних (кроме работников творческих профессий), — отметил Машаров.

Он добавил, что обычно для вызова сотрудников на работу в праздники достаточно письменного согласия, но порой требуется отсутствие медицинского запрета. К числу таких сотрудников относятся женщины с детьми до трех лет, инвалиды, родители детей-инвалидов, работники, ухаживающие за больными членами семьи, а также многодетные родители, пока младшему ребенку не исполнится 14 лет. Работа в новогодние праздники, которые продлятся 12 дней, с 31 декабря по 11 января, должна оплачиваться не менее чем в двойном размере.

Ранее юрист Александр Хаминский заявил, что гражданам может грозить штраф в размере 15 тыс. рублей за украшение рабочих мест к Новому году. По его словам, речь идет о несоблюдении правил пожарной безопасности.