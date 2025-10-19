Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 13:24

Украинец выпрыгнул из окна военкомата и сломал ноги

На Украине госпитализировали выпрыгнувшего из окна военкомата мужчину

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мужчина выпрыгнул из окна ТЦК (территориальный центр комплектования, украинский аналог военкомата) в Закарпатской области Украины, передает украинское издание «Страна», опубликовав соответствующее видео. Инцидент произошел в городе Мукачево.

В материале сказано, что пострадавшего госпитализировали с переломами ног. На опубликованных кадрах можно увидеть лежащего на земле мужчину. Что стало причиной этого поступка, в настоящее время неизвестно.

До этого сообщалось, что один из контрактников, являющихся бывшими заключенными, сбежал в лес после ДТП с военным микроавтобусом в Карелии. Уточнялось, что речь идет о 30-летнем уроженце Петрозаводска. В настоящее время мужчину продолжают разыскивать.

Ранее жителей Западной Украины признали самыми злостными уклонистами от мобилизации — во Львове, Тернополе и Ивано-Франковске скрывается почти в 10 раз больше призывников, чем в Киеве и Одессе. Общее число уклонистов достигает 1,5 млн человек, многие из которых прячутся в вузах под видом аспирантов.

