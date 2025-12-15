Новый год-2026
Раскрыты способы избавиться от неприятного запаха ног

Микробиолог Фристоун: носки стоит стирать как можно чаще

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Носки стоит стирать после каждой носки, заявила микробиолог Примроуз Фристоун. По ее словам, которые приводит британское издание The Independent, на них могут скапливаться миллионы бактерий.

Эксперт также посоветовала не ходить каждый день в одной и той же обуви, так как там тоже обитают различные микроорганизмы. Фристоун отметила, что стирать носки следует при температуре минимум 60 градусов с использованием стирального порошка.

Микробиолог добавила, что лучше выбирать те ткани, которые менее всего провоцируют потливость ног — хлопок или шерсть. Помимо этого, Фристоун рекомендует мыть ноги два раза в день.

Ранее стало известно, что неприятный запах изо рта может свидетельствовать о наличии диабета, проблем с печенью или почечной недостаточности. Также галитоз может быть признаком проблем с деснами или зубами. Специалисты рассказали о необходимости соблюдать меры профилактики. В этом помогут тщательная гигиена полости рта с очищением языка, использование зубной нити и достаточное употребление воды.

