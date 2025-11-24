Россиянам назвали неочевидные причины неприятного запаха изо рта Роспотребнадзор: неприятный запах изо рта может быть сигналом диабета

Неприятный запах изо рта может свидетельствовать о наличии диабета, проблем с печенью, почечной недостаточности или стоматологических проблемах, сообщает «МК в Красноярске» со ссылкой на пресс-службу регионального Роспотребнадзора. Также галитоз может быть признаком проблем с деснами или зубами.

Специалисты рассказали о необходимости соблюдать меры профилактики. В этом помогут тщательная гигиена полости рта с очищением языка, использование зубной нити и достаточное употребление воды.

При сохранении проблемы необходимо обратиться за медицинской помощью. Специалисты напомнили, что своевременная постановка диагноза позволит избежать осложнений в будущем.

