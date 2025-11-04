Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
04 ноября 2025 в 11:46

Врач объяснила нетипичный запах женской промежности

Гинеколог Агрба: для женских гениталий характерен запах рыбы при вагинозе

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Неприятный запах от женских гениталий может указывать на нарушения интимного здоровья, заявила гинеколог кандидат медицинских наук Илона Агрба в беседе с Lenta.ru. По словам врача, характер запаха помогает определить возможную причину проблемы.

Как пояснила Агрба, напоминающий рыбу запах чаще всего связан с бактериальным вагинозом — нарушением баланса микрофлоры влагалища. Если же запах выраженно кислый и сопровождается зудом, покраснением и творожистыми выделениями — вероятен кандидоз.

Специфический запах от гениталий может быть вызван и некоторыми половыми инфекциями. Например, при трихомониазе обильные зеленовато-пенистые выделения могут иметь неприятный запах, а при гонорее они будут откровенно гнойными и дурно пахнущими, — предупредила Агрба.

Врач также отметила, что неприятный запах может возникать из-за подтекания мочи, ошибок в гигиене, аллергии на лекарства или при онкологических заболеваниях. Так, при распаде рака шейки матки появляется сильный запах тухлого мяса.

Ранее уролог-андролог Артур Богатырев заявил, что трудности с мочеиспусканием могут предшествовать развитию импотенции. Такие симптомы, как ослабление струи, частое мочеиспускание или боль, часто указывают на дисфункцию предстательной железы. Специалист рекомендовал не откладывать визит к врачу.

гинекологи
болезни
признаки
советы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин поставил Мишустину дедлайн для плана по производству редких металлов
Посадка пионов под снег: советы от садовода, чей цветник — всем на зависть
Названо точное время запуска американского ядерного «Минитмена»
Стало известно, о чем Зеленский будет умолять Трампа и Европу
Появилась схема дерзкого ограбления Лувра
Мощнейший тайфун смел машины и затопил дома
«Удержать лидерство»: Силуанов оценил эффективность санкций Запада
Экс-боец ВСУ оценил квалификацию западных инструкторов
Прямая линия с Путиным в 2025 году: когда пройдет, как задать вопрос
Сийярто вышел на украинский след в утечке данных 200 тысяч венгров
США передали ООН важный документ по ситуации в секторе Газа
Россиянин превратил 10 тыс. рублей в почти 20 млн при помощи итальянцев
Стало известно о продвижении ВС России в Харьковской области
Российские бойцы не позволили ВСУ вырваться из окружения под Харьковом
Новый посол Израиля приступил к работе в Москве
Как солнышко в тарелке! Самый простой и вкусный морковный суп на эту осень
Нерушимый символ: самые яркие кадры с празднования Дня народного единства
Рубль скоро рухнет? Курсы валют 4 ноября, что с долларом, евро и юанем
Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства
Женщина стреляла из окна по собакам и случайно попала в школьницу
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде
Семья и жизнь

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.