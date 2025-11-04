Врач объяснила нетипичный запах женской промежности

Неприятный запах от женских гениталий может указывать на нарушения интимного здоровья, заявила гинеколог кандидат медицинских наук Илона Агрба в беседе с Lenta.ru. По словам врача, характер запаха помогает определить возможную причину проблемы.

Как пояснила Агрба, напоминающий рыбу запах чаще всего связан с бактериальным вагинозом — нарушением баланса микрофлоры влагалища. Если же запах выраженно кислый и сопровождается зудом, покраснением и творожистыми выделениями — вероятен кандидоз.

Специфический запах от гениталий может быть вызван и некоторыми половыми инфекциями. Например, при трихомониазе обильные зеленовато-пенистые выделения могут иметь неприятный запах, а при гонорее они будут откровенно гнойными и дурно пахнущими, — предупредила Агрба.

Врач также отметила, что неприятный запах может возникать из-за подтекания мочи, ошибок в гигиене, аллергии на лекарства или при онкологических заболеваниях. Так, при распаде рака шейки матки появляется сильный запах тухлого мяса.

Ранее уролог-андролог Артур Богатырев заявил, что трудности с мочеиспусканием могут предшествовать развитию импотенции. Такие симптомы, как ослабление струи, частое мочеиспускание или боль, часто указывают на дисфункцию предстательной железы. Специалист рекомендовал не откладывать визит к врачу.