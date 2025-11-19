Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 11:17

Автобус переехал ногу бабушки после ее выпадения при посадке

Во Владивостоке автобус переехал ногу пенсионерки после ее выпадения при посадке

Фото: t.me/prim_police
Читайте нас в Дзен

Во Владивостоке 91-летняя бабушка выпала из автобуса при посадке, после чего транспорт переехал ей ногу, передает Telegram-канал VLNews25 со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю. По данным ведомства, инцидент произошел во вторник, 18 ноября, в Первомайском районе города в районе дома 29 на улице Сахалинская. Правоохранители не выявили у водителя признаков опьянения.

По предварительной информации, 33-летний водитель пассажирского автобуса Zhong Tong при начале движения от остановки общественного транспорта с открытой дверью допустил падение пассажира. В результате ДТП травму получила 91-летняя женщина-пассажир. Пострадавшая госпитализирована, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде 61-летний водитель снегоуборочной машины — грузовика Shacman — сбил 62-летнюю женщину. ДТП произошло на Автоматной улице. Водитель допустил наезд на россиянку рядом с нерегулируемым пешеходным переходом. В результате аварии пенсионерка получила травмы. Все обстоятельства ДТП выясняются.

Владивосток
пенсионерки
автобусы
ноги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, кто заменит Маслякова в «новом КВН»
Минтранс анонсировал тестирование пассажирских дронов в России
Политолог назвал главный для России пункт в новом мирном плане Трампа
Королевская семья Британии: последние новости, Кейт довела Меган до ярости
Президент Венесуэлы пытался договориться с США насчет отставки
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 ноября: где сбои в России
Петербуржец получил восемь лет колонии за убийство знакомого
Российскому авторынку предрекли экспансию китайских машин особой сборки
Загорелся один из отелей Radisson
Уиткофф передумал встречаться с Зеленским в Турции
Стало известно о поведении туристов в Китае после отмены виз
Автоэксперт назвал последствия новых правил экспорта китайских машин
СВР объяснила, как эксперты ЕС «бьют в набат» из-за проекта «Антироссия»
Россия нашла партнера для выпуска Су-75 Checkmate
Савельев раскрыл, как ВСМ повлияет на авиарейсы между Москвой и Петербургом
«Новая партия»: раскрыто, сколько ракет ATACMS могла получить Украина
В Рязанской области рассказали о последствиях атаки БПЛА на регион
На 23-м километре МКАД полыхает торговая точка
В одной из стран ЕС решили избавиться от последнего Генконсульства РФ
Как ухаживать за домашним текстилем, чтобы он дольше служил
Дальше
Самое популярное
Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной
Общество

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.