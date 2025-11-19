Автобус переехал ногу бабушки после ее выпадения при посадке Во Владивостоке автобус переехал ногу пенсионерки после ее выпадения при посадке

Во Владивостоке 91-летняя бабушка выпала из автобуса при посадке, после чего транспорт переехал ей ногу, передает Telegram-канал VLNews25 со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю. По данным ведомства, инцидент произошел во вторник, 18 ноября, в Первомайском районе города в районе дома 29 на улице Сахалинская. Правоохранители не выявили у водителя признаков опьянения.

По предварительной информации, 33-летний водитель пассажирского автобуса Zhong Tong при начале движения от остановки общественного транспорта с открытой дверью допустил падение пассажира. В результате ДТП травму получила 91-летняя женщина-пассажир. Пострадавшая госпитализирована, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде 61-летний водитель снегоуборочной машины — грузовика Shacman — сбил 62-летнюю женщину. ДТП произошло на Автоматной улице. Водитель допустил наезд на россиянку рядом с нерегулируемым пешеходным переходом. В результате аварии пенсионерка получила травмы. Все обстоятельства ДТП выясняются.