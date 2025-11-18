Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 15:56

Водитель снегоуборочной машины едва не раздавил пенсионерку

В Нижнем Новгороде водитель снегоуборочной машины сбил 62-летнюю женщину

Фото: Госавтоинспекция Нижегородской области
Читайте нас в Дзен

В Нижнем Новгороде 61-летний водитель снегоуборочной машины — грузовика Shacman сбил 62-летнюю женщину, пишет Pravda-nn.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию. ДТП произошло на Автоматной улице.

Автомобилист допустил наезд на россиянку рядом с нерегулируемым пешеходным переходом. В результате аварии пенсионерка получила травмы. Все обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее в Новосибирске автобус сбил трехлетнюю девочку, когда она вместе с матерью переходила проезжую часть. Ребенка доставили в больницу. Виновник ДТП скрылся с места происшествия.

До этого в Великом Новгороде водитель Renault Logan сбил 14-летнего мальчика, нарушившего ПДД. ДТП с участием несовершеннолетнего произошло в вечернее время на проспекте Мира.

пенсионерки
регионы
ДТП
аварии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тимошенко подсказала Киеву единственный выход из коррупционного скандала
Силы ПВО сбили несколько воздушных целей над Воронежем
«Международный скандал»: Журова о недопуске стрелков из РФ до Сурдлимпиады
В России предложили наказывать за езду детей на питбайках
Концерт в честь 50-летия песни «День Победы» состоится в Кремле
ТОП-8 идеальных осенних блюд: сытно, тепло и проще, чем кажется
В Архангельской области добыли два уникальных алмаза
Девушка из Москвы победила на конкурсе фотожурналистики имени Стенина
Синоптик раскрыл, будет ли грядущая зима в России аномально холодной
Онищенко объяснил, чем опасны игры с модификацией генов
Силуанов пригрозил Западу последствиями в случае изъятия активов России
В Кремле раскрыли объем товарооборота России с ШОС
Врач назвал опасный вирус, которым можно заразиться из-за суши
Составители Кембриджского словаря выбрали слово 2025 года
Путин указал на попытки России стабилизировать энергорынки
Путин пожал руки всем участникам заседания совета ШОС и попал на видео
Состояние могилы звезды «Бриллиантовой руки» вызвало панику
Водитель снегоуборочной машины едва не раздавил пенсионерку
Туск заявил об украинском следе в повреждении польской железной дороги
Известная «бровастая» блогерша выпала из окна
Дальше
Самое популярное
Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Курицу больше не жарю. Готовлю «Медведицу в шубе» — нужны грудка, сыр и чеснок. Получается очень нежно и вкусно
Общество

Курицу больше не жарю. Готовлю «Медведицу в шубе» — нужны грудка, сыр и чеснок. Получается очень нежно и вкусно

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада
Общество

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.