Водитель снегоуборочной машины едва не раздавил пенсионерку В Нижнем Новгороде водитель снегоуборочной машины сбил 62-летнюю женщину

В Нижнем Новгороде 61-летний водитель снегоуборочной машины — грузовика Shacman сбил 62-летнюю женщину, пишет Pravda-nn.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию. ДТП произошло на Автоматной улице.

Автомобилист допустил наезд на россиянку рядом с нерегулируемым пешеходным переходом. В результате аварии пенсионерка получила травмы. Все обстоятельства ДТП выясняются.

