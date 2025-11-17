Маленькая девочка попала под колеса автобуса в одном из российских городов

В Новосибирске автобус сбил трехлетнюю девочку, сообщила пресс-служба регионального управления МВД России. Ребенка доставили в больницу, на месте аварии работает ДПС.

В результате ДТП пострадал пешеход — девочка 2022 года рождения, она доставлена в лечебное учреждение, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, водитель автобуса наехал на девочку, когда она вместе с мамой переходила проезжую часть. Виновник ДТП скрылся с места происшествия.

Ранее сообщалось, что в медицинских учреждениях Перми на лечении находятся 12 человек, пострадавших в дорожной аварии с микроавтобусом в Кунгурском районе, включая одного несовершеннолетнего. По официальной информации, состояние семи пациентов оценивается как тяжелое.

До этого пять детей пострадали при столкновении автобуса с машиной МАЗ в Челябинской области. Всем раненым оказали медицинскую помощь, следователи возбудили уголовное дело. Как отметили в ведомстве, в автобусе находился 51 ребенок и трое взрослых. Они направлялись из Челябинска на горнолыжный курорт.