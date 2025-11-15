Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 ноября 2025 в 14:35

Озвучено количество пострадавших в страшном ДТП в Пермском крае

Минздрав: после ДТП в Пермском крае были госпитализированы 12 человек

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В медицинских учреждениях Перми находятся на лечении 12 человек, пострадавших в дорожной аварии с микроавтобусом в Кунгурском районе, включая одного несовершеннолетнего, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов ТАСС. Согласно официальной информации, состояние семи пациентов расценивается как тяжелое, а остальные, в том числе ребенок, имеют повреждения средней степени.

Ранее стало известно, что шесть человек погибли при столкновении рейсового микроавтобуса с грузовым автомобилем на автодороге Пермь — Екатеринбург. Дорожное происшествие случилось на 55-м километре трассы Р-243 в Пермском крае. По информации региональных оперативных служб, в число погибших входит несовершеннолетний гражданин.

Кроме того, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил о выделении семьям погибших в крупном дорожном происшествии по 1 млн рублей. Глава региона уточнил, что всем пострадавшим, включая несовершеннолетнего, в настоящее время оказывают необходимую медицинскую помощь в пермских больницах.

