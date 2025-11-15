Озвучено количество пострадавших в страшном ДТП в Пермском крае Минздрав: после ДТП в Пермском крае были госпитализированы 12 человек

В медицинских учреждениях Перми находятся на лечении 12 человек, пострадавших в дорожной аварии с микроавтобусом в Кунгурском районе, включая одного несовершеннолетнего, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов ТАСС. Согласно официальной информации, состояние семи пациентов расценивается как тяжелое, а остальные, в том числе ребенок, имеют повреждения средней степени.

На лечении в больницах Перми находятся 12 пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Кунгурском районе Пермского края, среди них один ребенок. Состояние семерых пострадавших врачи оценивают как тяжелое, остальные, включая ребенка, — в состоянии средней тяжести, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что шесть человек погибли при столкновении рейсового микроавтобуса с грузовым автомобилем на автодороге Пермь — Екатеринбург. Дорожное происшествие случилось на 55-м километре трассы Р-243 в Пермском крае. По информации региональных оперативных служб, в число погибших входит несовершеннолетний гражданин.

Кроме того, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил о выделении семьям погибших в крупном дорожном происшествии по 1 млн рублей. Глава региона уточнил, что всем пострадавшим, включая несовершеннолетнего, в настоящее время оказывают необходимую медицинскую помощь в пермских больницах.