Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 21:09

Раскрыты данные о жертвах аварии с микроавтобусом в Пермском крае

Шесть человек погибли и 15 пострадали в ДТП с микроавтобусом в Пермском крае

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Шесть человек погибли и 15 пострадали в результате столкновения рейсового пассажирского микроавтобуса и грузовика на трассе Пермь — Екатеринбург, сообщает ТАСС. Авария произошла на 55-м километре дороги Р-243 в Пермском крае. По данным региональных экстренных служб, среди погибших есть несовершеннолетний.

На 55-м километре дороги Р-243 <...> произошло столкновение грузового автомобиля и рейсового пассажирского микроавтобуса «Газель Next», — рассказал собеседник.

Как уточнили в СК по региону, пострадавшим оказывают квалифицированную медицинскую помощь. Точное количество травмированных устанавливается. Движение на участке затруднено. На месте работают оперативные службы. Проводится расследование.

Ранее на Крымском мосту произошло смертельное ДТП: водитель Mercedes при обгоне автобуса не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение. В результате инцидента два человека погибли, еще двое были госпитализированы. Прокуратура инициировала проверку для установления всех обстоятельств происшествия.

Пермский край
ДТП
автомобили
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС России уничтожили три БПЛА ВСУ
Стало известно о возросшем количестве погибших в ДТП в Пермском крае
Жители Киева обвинили Зеленского в коррупции
В Одинцово локализовали пожар в элитном банном комплексе
На Запорожской АЭС отключили линию электропередачи
Раскрыты данные о жертвах аварии с микроавтобусом в Пермском крае
Игры с Киркоровым, двое детей, театр: куда пропал актер Алексей Секирин
Оторванные пальцы, пытки утюгом и мать-убийца: главные ЧП недели
Москвичей предупредили о мокром снеге
Следственный комитет завершил расследование дела против представителей МУС
Бельгийская наездница погибла в конюшне
«Отвлечь внимание»: Трамп выдвинул новое требование по делу Эпштейна
Литва усилит надзор за россиянами
В Италии раскритиковали военную поддержку Украины
Медведев объяснил, как коалиция Мерца «наложила в штаны» из-за России
Трамп высказался об инфляции в США
Кто сдал Зеленского: список предателей-коррупционеров, удар Медведева
В Польше заявили об открытии КПП на границе с Белоруссией
Взносы за капремонт взвинтили на рекордные 17% в российском городе
В Ленобласти целый город лишился воды после масштабной аварии
Дальше
Самое популярное
Элита ВСУ в плену и зачистка Красноармейска: новости СВО на утро 13 ноября
Регионы

Элита ВСУ в плену и зачистка Красноармейска: новости СВО на утро 13 ноября

Салат «Гирлянда» вместо скучных оливье и шубы. Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр
Общество

Салат «Гирлянда» вместо скучных оливье и шубы. Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр

Беру яйца и помидоры. Готовлю самый простой и вкусный завтрак менемен. Как в турецком отеле, только вкуснее!
Общество

Беру яйца и помидоры. Готовлю самый простой и вкусный завтрак менемен. Как в турецком отеле, только вкуснее!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.