Раскрыты данные о жертвах аварии с микроавтобусом в Пермском крае

Раскрыты данные о жертвах аварии с микроавтобусом в Пермском крае Шесть человек погибли и 15 пострадали в ДТП с микроавтобусом в Пермском крае

Шесть человек погибли и 15 пострадали в результате столкновения рейсового пассажирского микроавтобуса и грузовика на трассе Пермь — Екатеринбург, сообщает ТАСС. Авария произошла на 55-м километре дороги Р-243 в Пермском крае. По данным региональных экстренных служб, среди погибших есть несовершеннолетний.

На 55-м километре дороги Р-243 <...> произошло столкновение грузового автомобиля и рейсового пассажирского микроавтобуса «Газель Next», — рассказал собеседник.

Как уточнили в СК по региону, пострадавшим оказывают квалифицированную медицинскую помощь. Точное количество травмированных устанавливается. Движение на участке затруднено. На месте работают оперативные службы. Проводится расследование.

Ранее на Крымском мосту произошло смертельное ДТП: водитель Mercedes при обгоне автобуса не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение. В результате инцидента два человека погибли, еще двое были госпитализированы. Прокуратура инициировала проверку для установления всех обстоятельств происшествия.