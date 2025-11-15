Раскрыты суммы компенсаций семьям погибших в жутком ДТП под Пермью Махонин объявил выплаты в миллион семьям погибших в ДТП под Пермью

Семьи погибших в крупной аварии в Пермском крае получат по 1 млн рублей, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в Telegram-канале. По его словам, всем 12 пострадавшим, включая ребенка, сейчас оказывают медицинскую помощь в больницах Перми.

Из резервного фонда края семьям погибших будет оказана единовременная материальная помощь в размере 1 млн рублей. Также материальную помощь окажем пострадавшим, — заявил Махонин.

Губернатор уточнил, что пять пострадавших находятся в состоянии средней тяжести, остальные семь — в тяжелом. Он добавил, что сейчас с семьями работают психологи.

Авария произошла на 55-м километре дороги Р-243: рейсовый пассажирский микроавтобус «Газель Next» столкнулся с грузовиком. В ДТП погибли семь человек, включая ребенка. Шесть пассажиров погибли на месте.

