15 ноября 2025 в 10:04

Раскрыты суммы компенсаций семьям погибших в жутком ДТП под Пермью

Махонин объявил выплаты в миллион семьям погибших в ДТП под Пермью

Дмитрий Махонин Дмитрий Махонин Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
Семьи погибших в крупной аварии в Пермском крае получат по 1 млн рублей, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в Telegram-канале. По его словам, всем 12 пострадавшим, включая ребенка, сейчас оказывают медицинскую помощь в больницах Перми.

Из резервного фонда края семьям погибших будет оказана единовременная материальная помощь в размере 1 млн рублей. Также материальную помощь окажем пострадавшим, — заявил Махонин.

Губернатор уточнил, что пять пострадавших находятся в состоянии средней тяжести, остальные семь — в тяжелом. Он добавил, что сейчас с семьями работают психологи.

Авария произошла на 55-м километре дороги Р-243: рейсовый пассажирский микроавтобус «Газель Next» столкнулся с грузовиком. В ДТП погибли семь человек, включая ребенка. Шесть пассажиров погибли на месте.

Ранее во Владивостоке четырех человек госпитализировали в реанимацию после того, как автомобиль Mitsubishi Eclipse на высокой скорости въехал в кафе. Предварительно, на персонал пролилось кипящее масло. Одна из сотрудниц кафе погибла в машине скорой помощи.

