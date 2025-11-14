Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 12:13

Россиянин на Mitsubishi влетел в кафе и убил девушку, разлив кипящее масло

Во Владивостоке после въезда Mitsubishi в кафе девушка умерла от кипящего масла

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Четырех человек госпитализировали в реанимацию после того, как автомобиль Mitsubishi Eclipse на высокой скорости въехал в кафе во Владивостоке, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края. Предварительно, на персонал пролилось кипящее масло. Одна из сотрудниц кафе погибла в машине скорой помощи.

Водитель автомобиля Mitsubishi Eclipse <…> на высокой скорости совершил наезд на пункт быстрого питания, — сказано в сообщении.

Водителя зажало в машине, а сотрудники кафе оказались заблокированы внутри павильона. Спасатели МЧС вытащили всех пострадавших, разобрав конструкции. По предварительной информации, персонал заведения пострадал не в результате столкновения, а из-за кипящего масла во фритюре, разлившегося на них.

Ранее два человека погибли, еще двое пострадали при столкновении микроавтобуса Ford Transit и легкового автомобиля Kia в Тольятти. По предварительной информации, водитель легковушки выехал на встречную полосу, где и столкнулся с микроавтобусом.

В Прибайкальском районе Бурятии до это столкнулись маршрутный автобус и легковой автомобиль. В ДТП погиб один человек, еще двое получили травмы.

