Россиянин на Mitsubishi влетел в кафе и убил девушку, разлив кипящее масло

Четырех человек госпитализировали в реанимацию после того, как автомобиль Mitsubishi Eclipse на высокой скорости въехал в кафе во Владивостоке, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края. Предварительно, на персонал пролилось кипящее масло. Одна из сотрудниц кафе погибла в машине скорой помощи.

Водитель автомобиля Mitsubishi Eclipse <…> на высокой скорости совершил наезд на пункт быстрого питания, — сказано в сообщении.

Водителя зажало в машине, а сотрудники кафе оказались заблокированы внутри павильона. Спасатели МЧС вытащили всех пострадавших, разобрав конструкции. По предварительной информации, персонал заведения пострадал не в результате столкновения, а из-за кипящего масла во фритюре, разлившегося на них.

